Urgente Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
Miguel Ángel Querol, en el interior de su granja. LP

Las granjas valencianas de cerdos se blindan ante la peste porcina: «Aquí no entra nadie por si nos mete un virus»

Un ganadero de Morella, con 4.000 animales a su cargo, explica que a sus instalaciones sólo accede un veterinario «como si entrara en un quirófano» y pide que la gente consuma sin miedo estas Navidades para apoyar al sector

Manuel García

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025

Comenta

«Aquí en mi granja no entra nadie, lo más importante es mantener las medidas de seguridad». La crisis de la peste porcina que ... afecta a Cataluña ha puesto en alerta a un sector que ya de por sí se cuidaba muy mucho de mantener las medidas de seguridad para evitar contagios y enfermedades. Miguel Ángel Querol es un ganadero de 38 años de la localidad castellonense de Morella que lleva 13 en el sector. Antes había trabajado en un banco, «pero me aburría». Su tío vendía cerdos y su abuelo también era tratante en el sector, con lo cual decidió incorporarse al sector ganadero.

