Las farmacias rurales, en peligro por el posible impago de la factura

B. González Valencia Miércoles, 25 de junio 2025, 15:15 Comenta Compartir

El Consell Autonòmic de Col·legis de Farmacèutics de la Comunitat Valenciana, que integra a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Alicante, Castellón y Valencia, expresa su profunda preocupación ante la confirmación del retraso en el pago de la factura farmacéutica por parte de la Generalitat Valenciana correspondiente al mes de mayo.

En una reunión mantenida este miércoles, la Conselleria de Hacienda les ha transmitido que la Generalitat no podrá hacer frente al pago, si no se activa el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Es por ello que los Colegios de Farmacéuticos aseguran que el impago «compromete gravemente la viabilidad económica de muchas oficinas de farmacia» y en especial las del medio rural y zonas de baja densidad poblacional o incluso municipios afectadas por la dana.

El Consell Autonòmic de Col·legis de Farmacèutics considera «inaceptable» que la estabilidad de un servicio sanitario esencial como es la red de farmacias comunitarias quede supeditada a la disponibilidad puntual de fondos extraordinarios y acudan a las administraciones públicas, tanto la autonómica como la estatal, de «falta de previsión» y de incumplir sus compromisos financieros con el colectivo farmacéutico.

«Las farmacias no pueden ser las víctimas recurrentes de esa falta de previsión. Volver a los impagos once años después supone reabrir una herida que aún no está cerrada», subrayan en un comunicado.

Es por ello que han remitido una carta al Ministerio de Hacienda solicitando una reunión urgente con el objetivo de abordar lo que califican de «situación crítica» y valorar mecanismos de actuación que aseguren la continuidad del servicio que prestan las farmacias.

Desde este Consell informan que están coordinando medidas urgentes, tanto financieras como institucionales, que evaluarán y aprobarán en el marco de las respectivas asambleas convocadas por los tres colegios para este jueves, 26 de junio, «con el fin de establecer una respuesta conjunta frente a esta situación de excepcionalidad».

«Agradecemos la voluntad de solución del problema por parte de la Conselleria y del Ministerio, pero las palabras no pagan las facturas», aseguran y les exigen que actúen con «responsabilidad, previsión y transparencia».

Recuerdan a ambas administraciones que ellos cumplen con su labor cada día, «garantizando el acceso a los tratamientos y el acompañamiento sanitario de millones de personas en la Comunitat Valenciana» y que este servicio no puede sostenerse sobre soluciones provisionales. «Es necesario un compromiso claro y duradero que proteja la sostenibilidad de este pilar esencial del sistema sanitario valenciano».