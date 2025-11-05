Una expolicía, en la comisión del Congreso: «El simulacro de terremoto de 2014 no sirvió para nada porque en la dana no se usó» Verónica Vicent ha puesto en valor el trabajo de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por haberse enfrentado hace un año «a ciegas» a una situación «sin precedentes»

Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025

La expolicía local y víctima de la dana, Verónica Vicent Baquero, ha arrancado su intervención, en el segundo día de comparecencias de las víctimas en la comisión del Congreso que investiga la catástrofe del 29 de octubre, poniendo en valor el trabajo de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por haberse enfrentado hace un año «a ciegas» a una situación «sin precedentes».

La expolicía, que fue desde los 17 años monitora de los campamentos Ministerio de Defensa en los que instruía ante emergencias y catástrofes, ha recordado que en 2014, tras el terremoto en Lorca (Murcia), se hizo un simulacro de seísmo en Valencia en el que participó el entonces presidente valenciano, Alberto Fabra.

Y lo ha puesto de relieve para contrastar lo que se hizo en ese simulacro de 2014, calculado para un supuesto en el que perecían 300 personas como consecuencia de un seísmo de 6,3 grados en la escala de Ritcher en un lugar imaginario llamado 'Luñol', y lo que no se hizo con la dana de 2024.

Según ha relatado, en aquel simulacro el conseller de Gobernación declaraba el nivel 2 y solicitaba la colaboración de la UME. Sin embargo, tras valorar la magnitud de la tragedia, el mismo decidía ponerse en contacto con el Ministerio del Interior para declarar el nivel 3 de Emergencia Nacional, situando al jefe de la UME al mando de la situación para poder canalizar todos los medios del Estado y minimizar las consecuencias de la tragedia.

Tras recordar este simulacro, Verónica se ha preguntado cómo es posible que en 2014 se hiciera este ensayo y se movilizara a tres batallones del Estado «para nada» y cuando la casuística se da el día de la dana, «no se actúe» conforme a un protocolo similar.

Vicent ha sido muy crítica con la gestión de la dana desde la Generalitat y ha focalizado sus críticas en Carlos Mazón por haber «abandonado» a su población. Ha dicho sentirse «defraudada» con el PP y Vox porque la seguridad siempre había sido hasta ahora «la norma de la casa», y que, después la dana de 2024, ella se sintiera «abandonada», como las víctimas, por un presidente que debía «protegerles» pero no lo hizo. «Un mensaje de 'pónganse a salvo' hubiera salvado vidas», ha planteado.

Sin embargo, Vicent ha querido dejar claro que no pretende recriminar nada sino que lo que busca es que se aprenda de lo sucedido y que, si vuelve a repartirse otra dana, los políticos se comprometan a ser «ejemplo» legislando 'ad hoc'. «Ser mejor que ayer pero peor que mañana es un reto a seguir», ha apuntado.

Intentó salvar el máximo de vidas

Previamente, ha relatado ha relatado cómo, pese a estar retirada desde marzo de 2024 por una lesión medular, ese fatídico 29 de octubre, se vio en la obligación de actuar el día de la dana ante la magnitud de la riada improvisando durante horas cómo ayudar a sus vecinos para salvar el máximo de vidas posible.

Sin embargo, ha lamentado, visiblemente emocionada, no haber podido olvidar la mirada de una niña a la que vio cómo la riada se la llevaba por delante y acabó falleciendo sin que pudiera hacer nada.

También ha dado lectura a la carta de Juan, uno de los asociados, que perdió a su mujer y a su suegra, quien ha lamentado que los responsables de todo esto aún no le hayan perdido perdón y para, en la misma línea que la policía local, pedir a los diputados que legislen para que España se convierta en un país «modélico» ante las catástrofes.