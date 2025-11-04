El tío de Eli, desaparecida en la dana, en el Congreso: «Aquel dia no tenían que morir 229 personas si se hubiera hecho lo que se tenía que hacer»

Ernesto Martínez Alfaro ha apuntalado su comparecencia en la Comisión sobre la dana en el Congreso al subrayar que ha hablado en una doble vertiente: ... como familiar de dos víctimas y como técnico en emergencia. Respecto a lo primero, ha recordado que es el hermano de Elvira Benita Martinez Alfaro («apareció 12 días después en un terreno, a varios kilómetros de donde fue arrastrada») y tío de Elísabet Gil Martínez, una de las dos personas todavía desaparecidas. Respeto a lo segundo, ha lanzado una valoración lapidaria hacia la gestión realizada por la Generalitat en la tarde del 29 de octubre: «Aquel dia no tenian por qué morir 229 personas si se hubiera hecho en tiempo y forma lo que se tenían que hacer. Como técnico, sé cómo actúa mediante un protocolo. Seis años antes se activó y funcionó. Es el mismo y sin cambiar una coma. Ante esto, Ernesto Martínez ha abundado: »Los protocolos funcionan, no las personas. Aqui falló la persona. Si eres el piloto de un avión y te tiras en un paracaídas, lo normal es que el avión se estrelle y las personas mueran, como sucedió con 229 personas«.

Durante su comparecencia ha asegurado que la asociación a la que representa no va a parar, ni siquiera si hay una condena contra Carlos Mazón: «Las víctimas lo van a seguir siendo dentro de diez años y nos van a tener aquí el resto de sus vidas». El familiar de dos víctimas y técnico en emergencias ha reforzado también su tesis al recordar otra emergencia que se ha dado a lo largo del último año: la del apagón que afectó a toda España. «Las competencias en emergencia son de las comunidades autónomas y si quería quitarse la patata caliente sólo tenía que declarar el nivel 3. Lo hizo con el apagón, como otras autonomías también lo hicieron que casualidad, todas ellas gobernadas por el Partido Popular».

Llegado a este punto, Ernesto Martínez ha realizado una exposición emotiva de lo que suponía su hermana para él: un pilar. Para ello ha relatado que padece poliomelitis desde lo 6 años: «Soy víctima del franquismo, me contagié después de negarme la vacuna cuando otros niños de mi calle ya la tenían». Ha contado cómo un día otro niño le dijo que parecía una cigüeña y que jamás podría correr: «Yo no sé lo que le dijo al dia siguiente a ese energúmeno, pero cada vez que me veía corria en direccion contraria. Nunca le pude sacar la verdad y ya no lo lograré, porque se ha muerto. Bueno, no se ha muerto, la han asesindado, porque son 229 personas las que han fallecido de la mano de un asesino».

En ese sentido, ha recordado que las manifestaciones de este año empiezan con la proclama 'Mazón dimisión' y que la segunda era: 'Mazón a presión'. «Esperemos que sea esto con lo que continúe. Y no nos vamos a quedar ahí, porque cuando un equipo pierde no cae por el entrenador, aquí desde el primero al último han demostrado su inutilidad. No han movido un dedo por nadie, han abandonado a un pueblo», ha señalado Ernesto Martínez. «Nuestra pelea no acaba aqui, el objetivo es que no ocurra de nuevo ni en Valencia ni en ningun lado del mundo. No vamos a acabar con que esté en prisión, vamos a llegar a donde sea. Hemos estado en Bruselas, en Alemania y hemos comparecido en el Congreso. Esta asociación no ha nacido para deshacerse mañana. Las víctimas lo son ahora y lo van a seguir haciendo dentro de diez años, van a tener todo nuestro apoyo todos los días de nuestra vida», ha indicado antes de concluir su primer turno de palabra: «Esa fuerza la tengo de mi abuela y de mi hermana»