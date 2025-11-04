Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ernesto Martínez, durante su comparecencia en la Comisión de la dana en el Congreso. LP

El tío de Eli, desaparecida en la dana, en el Congreso: «Aquel dia no tenían que morir 229 personas si se hubiera hecho lo que se tenía que hacer»

«Soy técnico en emergencias y hay unos protocolos. Hace seis años se activó el mismo, sin cambiar una coma y funcionó», afirma el hombre que perdió a su hermana y familiar de la joven de Chiva arrastrada por el agua

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

Ernesto Martínez Alfaro ha apuntalado su comparecencia en la Comisión sobre la dana en el Congreso al subrayar que ha hablado en una doble vertiente: ... como familiar de dos víctimas y como técnico en emergencia. Respecto a lo primero, ha recordado que es el hermano de Elvira Benita Martinez Alfaro («apareció 12 días después en un terreno, a varios kilómetros de donde fue arrastrada») y tío de Elísabet Gil Martínez, una de las dos personas todavía desaparecidas. Respeto a lo segundo, ha lanzado una valoración lapidaria hacia la gestión realizada por la Generalitat en la tarde del 29 de octubre: «Aquel dia no tenian por qué morir 229 personas si se hubiera hecho en tiempo y forma lo que se tenían que hacer. Como técnico, sé cómo actúa mediante un protocolo. Seis años antes se activó y funcionó. Es el mismo y sin cambiar una coma. Ante esto, Ernesto Martínez ha abundado: »Los protocolos funcionan, no las personas. Aqui falló la persona. Si eres el piloto de un avión y te tiras en un paracaídas, lo normal es que el avión se estrelle y las personas mueran, como sucedió con 229 personas«.

