Europa aprueba el envío de casi 1.000 millones de ayuda tras la dana Sandra Gómez defiende en el Parlamento Europeo la propuesta y aprovecha para cargar contra PP y Vox «antes del acuerdo de gobierno al que quieren llegar» en Valencia

Álex Serrano López Bruselas Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

El Parlamento Europeo acaba de aprobar el envío de 946 millones de euros del fondo de solidaridad a la Comunitat Valenciana y al resto de autonomías afectadas por la dana de octubre de 2024. La ayuda aprobada representa un hito histórico, al ser la segunda más alta concedida por este mecanismo de solidaridad desde su creación en 2002, tan solo por detrás de los 1.200 millones de euros que recibió Italia en 2017 por los terremotos que asolaron el centro del país. Francia recibirá 110 millones para paliar los efectos de los ciclones en Mayotte y Reunión entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

La encargada de defender la propuesta en el Parlamento, que ha sido aprobada poco después de las 12 horas por 622 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones, ha sido la eurodiputada Sandra Gómez, que ha contado con la ayuda de varios ponentes en la sombra, entre ellas la eurodiputada del PP Isabel Benjumea. Gómez ha aprovechado su intervención en el Parlamento para cargar contra PP y Vox. «No queremos recibir más ayudas ni volver a tener una herida tan profunda, por eso tengo que decirle al PP y a Vox, antes de llegar a un acuerdo en Valencia que suprime el pacto verde, que negocian en una tierra donde el cambio climático ha dejado 229 muertos y decenas de miles de familias destrozadas», ha espetado entre las críticas de parte de los eurodiputados, a los que ha tenido que pedirles «respeto para mi ciudad».

«Con la aprobación de este informe aprobaremos una ayuda histórica a los municipios devastados por la dana en Valencia y los ciclones en Francia. Pero histórica no quiere decir suficiente. Apenas llega al 10% en España del total del dinero invertido. Una Europa solidaria significa una Europa que protege a los territorios más vulnerables contra el cambio climático. Por eso la propuesta que han hecho de marco financiero es absolutamente insuficiente», ha indicado Gómez, que ha pedido a los eurodiputados votar «en lo que nos une, que es la voluntad de ayudar a quien peor lo pasa y más lo necesita». «Les pido el voto a favor para que las víctimas sepan que su dignidad va a quedar siempre en esta cámara», ha finalizado.

El importe final, del que ya se ha recibido de forma anticipada un total de 100 millones de euros en abril, se destinará a complementar los enormes esfuerzos financieros que las administraciones públicas españolas están realizando. En concreto, servirá para reembolsar una parte del gasto público destinado a operaciones de emergencia y recuperación, tales como el restablecimiento de infraestructuras básicas, los servicios de socorro, el alojamiento provisional de la población o la limpieza de las zonas siniestradas.

Adicionalmente a la ayuda del Fondo de Solidaridad, la Comisión ha dado luz verde a las propuestas de reprogramación de diferentes programas de los fondos de la política de cohesión para movilizar más recursos hacia las zonas afectadas. Esta aprobación se produce en el marco del nuevo Reglamento RESTORE, que permite destinar fondos para labores de reconstrucción derivadas de catástrofes naturales. En total, la Comisión ha aprobado la reasignación de 645 millones de euros, lo que sumará un total de 1.600 millones en financiación de la UE con destino a la recuperación de las zonas afectadas por la dana.

Ahora es el momento de que el Ministerio de Hacienda y la Generalitat negocien los procedimientos para asegurar que los fondos se distribuyen. El dinero se dedicará a recuperación de las infraestructuras de energía, agua, aguas residuales, telecomunicaciones, transporte, sanidad y educación, así como a operaciones de limpieza, alojamientos temporales y servicios de salvamento. En su petición de ayuda, las autoridades españolas estimaron los daños directos totales causados por la catástrofe en 20.280 millones de euros, que la Comisión rebajó a 18.080 millones. España solicitó un adelanto de 100 millones de euros, que ya pagó la Comisión.