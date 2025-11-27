El espacio para navegar en la Albufera se reduce casi 50 hectáreas

El Comité Científico de la Albufera ha mostrado los resultados de la batimetría realizada en la laguna tras la barrancada del 29 de octubre. ... Este estudio consistía en averiguar en qué estado se encuentra el fondo de la laguna y si existen zonas colmatadas donde se hace imposible la navegación. En este sentido, los técnicos han desvelado que no pudieron acceder a diversas zonas del norte del lago que en 2003 (año del último estudio) sí se pudieron medir en barca. En total, son casi 50 las hectáreas que se han quedado sin medir por la presencia de sedimentación en el fondo que impedía la navegación.

En 2003 se tomaron 76.733 puntos de medición con el sistema llamado 'ED50' con un jalón (una vara de gran tamaño con base plana para posarla sobre el fondo) y maquinaria de medición de ondas que también han sido utilizadas en 2025. El objetivo de uso de estos aparatos de medición era hacer comparables los datos obtenidos en la última batimetría (2003) con la actual (2025). En esta nueva medición, los técnicos obtuvieron datos de 728.458 puntos.

En este sentido, los técnicos han confirmado que se ha cuantificado el cambio de altitud del fondo sobre las 2.228,25 ha en las que sí se ha podido medir en el lago, por lo que no se pudo medir en 48,83 hectáreas. La mayoría de estas zonas se situaron en la zona norte, y los técnicos explicaban que esto puede entenderse porque la mayor llegada de sedimentos y lodos a la laguna se hizo desde esa zona. La falta de fluidez alrededor de la desembocadura del Poyo «puede ser una de las causas» de que esos sedimentos no se movilizaran y hayan quedado por esa zona.

En este sentido, el experto Josep Pardo ha explicado que encontraron una acumulación media de 9,7 cm con una desviación estándar de 6,9 cm. Ello significa que el fondo actual de la Albufera está un 12,89% más alto que como estaba en 2003. La laguna, por tanto, ha perdido casi un 13% de su capacidad en los últimos 20 años. tras la sucesión de la barrancada se puede tender a pensar que esa colmatación de algunas zonas son causa del 29.O, pero las mediciones del fondo no se realizan desde 2003, por lo que esos cambios van mucho más allá de la tragedia del pasado octubre.

«Se propone cartografiar las zonas en las existen problemas de calado (fundamentalmente márgenes y también algunas acequias) para valorar la posibilidad de hacer dragados en áreas específicas donde el problema sea muy grave. Se propone, asimismo, establecer un protocolo de control de profundidades y de la capa de material emulsionado sistemático para poder establecer un control del proceso de relleno que progresivamente va sufriendo la Albufera», ha manifestado Pardo.

De hecho, entre las recomendaciones realizadas, el técnico ha propuesto que estas batimetrías se realicen de manera periódica con intervalos estables de tiempo para entender mejor el comportamiento de los fondos. «Actualmente estos estudios no son ni tan caros ni tan complicados de hacer, y el conocimiento que aportan son importantísimas», ha explicado Pardo.

En cuanto a la profundidad del fondo, el técnico ha mostrado un mapa donde sólamente el centro de la laguna y apenas un par de puntos más la profundidad de la lámina de agua supera los 1,2 metros. En este sentido, la zona central de la laguna se mueve entre los 0,8 y los 0,9 metros, y la profundidad desciendo conforme uno se aproxima a los límites del lago. También destaca en la zona central una gran área que oscila entre los 0,9 y 1 metro de profundidad. Ya en los límites, las oscilaciones van desde menos de 40 centímetros hasta los 70 centímetros.