Urgente Anticorrupción pide prisión sin fianza para Ábalos por el aumento del riesgo de fuga
Una vista de la laguna de la Albufera. Jesús Signes

El espacio para navegar en la Albufera se reduce casi 50 hectáreas

Los técnicos encargados de medir el fondo de la laguna tuvieron dificultades para acceder a muchas zonas de la zona norte

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:17

Comenta

El Comité Científico de la Albufera ha mostrado los resultados de la batimetría realizada en la laguna tras la barrancada del 29 de octubre. ... Este estudio consistía en averiguar en qué estado se encuentra el fondo de la laguna y si existen zonas colmatadas donde se hace imposible la navegación. En este sentido, los técnicos han desvelado que no pudieron acceder a diversas zonas del norte del lago que en 2003 (año del último estudio) sí se pudieron medir en barca. En total, son casi 50 las hectáreas que se han quedado sin medir por la presencia de sedimentación en el fondo que impedía la navegación.

