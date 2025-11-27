Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Anticorrupción pide prisión sin fianza para Ábalos por el aumento del riesgo de fuga
Barranco del Poyo a su paso por la Albufera. Iván Arlandis

Expertos en la Albufera avalan ensanchar el Poyo a su paso por el paraje

Se trata de una medido estudiada por el Ministerio que los expertos comparten, sumado a disminuir la rigidez de las motas del barranco

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:09

Comenta

El Comité Científico de la Albufera se encuentra este jueves en la segunda jornada de su evento para debatir qué hacer en el parque natural ... tras el paso de la barrancada del 29-O hace ya un año. 'L'Albufera. I ara què?' se ha convertido en un espacio donde los técnicos aportan sus conocimientos para hacer un diagnóstico de la situación y trazar planes para mejorar la gestión del paraje. En este sentido, Carles Sanchís, presidente de la Junta Rectora, ha reconocido que el barranco del Poyo una vez entra en el paraje debería de ensancharse para suavizar la presión del agua a su llegada al parque natural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  6. 6

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  7. 7

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8 La Policía y Sanidad registran la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida
  9. 9

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla
  10. 10 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Expertos en la Albufera avalan ensanchar el Poyo a su paso por el paraje

Expertos en la Albufera avalan ensanchar el Poyo a su paso por el paraje