Expertos en la Albufera avalan ensanchar el Poyo a su paso por el paraje

El Comité Científico de la Albufera se encuentra este jueves en la segunda jornada de su evento para debatir qué hacer en el parque natural ... tras el paso de la barrancada del 29-O hace ya un año. 'L'Albufera. I ara què?' se ha convertido en un espacio donde los técnicos aportan sus conocimientos para hacer un diagnóstico de la situación y trazar planes para mejorar la gestión del paraje. En este sentido, Carles Sanchís, presidente de la Junta Rectora, ha reconocido que el barranco del Poyo una vez entra en el paraje debería de ensancharse para suavizar la presión del agua a su llegada al parque natural.

El geógrafo ha ofrecido una explicación de unos diez minutos para explicar los procesos y formas en las riadas de 2024 en el Parque Natural de la Albufera. En este sentido, Sanchís ha analizado de manera general el efecto de las riadas que entraron por la zona sur del paraje y las que lo hicieron por la zona norte (barranco del Poyo).

Respecto a la zona sur, Sanchís ha asegurado que las imágenes satelitales del fenómeno vivido el 29-O demuestran que el paraje sufrió dos riadas por la zona sur. La primera de ellas, aquella sufrida por los desbordamientos del magro a su llegada al paraje. La segunda, por los desbordamientos del barranco del Tramusser. Mientras mostraba la imagen espacial de cómo los sedimentos se expandieron por la zona sur, Carles Sanchís ha puesto en valor la infraestructura en la zona.

La autovía que une Sueca y Sollana se diseñó con la permeabilidad para afrontar sucesos adversos como este, y la imagen mostraba como la vía no supuso un bloqueo del flujo del agua, por lo que la inundación pudo laminarse. Del mismo modo, la misma imagen mostraba como dicha vía ayudó también a evitar la inundación en Sollana, por lo que Sanchís ha defendido esta infraestructura como un ejemplo de vía a prueba de riadas.

Sin embargo, una vez se ha centrado en la zona norte, el geógrafo ha puesto de manifiesto que la V-21 no estaba pensada para afrontar la barrancada que bajó con gran violencia por la rambla del Poyo. En este sentido, Sanchís ha demostrado como el barranco, una vez dentro del paraje, tiene un punto de rotura según la presión del agua que ya desbordó en 2004 y que lo hizo en la misma ubicación este octubre. Sanchís ha defendido que para proteger la laguna es mejor que la laminación se produzca en la marjal, pues «es mejor trabajar la limpieza en los arrozales que si los sedimentos y los contaminantes acaben en la laguna».

En este sentido, Sanchís ha considerado como «la mejor idea» la posibilidad de retranquear el barranco del Poyo, hacerlo más ancho a su paso por el paraje. «Si esta medida requiere gastar dinero en comprar terrenos creo que debe de hacerse», ha enfatizado. Del mismo modo, ha defendido como medida complementaria la idea de hacer las motas «menos rígidas y más bajas» para que esa laminación de agua se produzca en la marjal, antes de llegar a la laguna.

Del mismo modo, para esta zona Sanchís ha lamentado la presencia de medicamentos durante las tareas de voluntarios de limpiar el paraje, y se ha preguntado si a las empresas dónde el agua arrastró todos estos materiales «ya se les ha explicado la manera de almacenar estos productos para que no vuelva a ocurrir. Creo que hoy no se les ha dicho nada de cómo mejorar los sistemas de almacenamiento. De cara a nuevos episodios se debe trazar una normativa de almacenamiento de materiales peligrosos para empresas situadas en las zonas inundables».