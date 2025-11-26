La empresa del parking certifica que Vilaplana llegó a las 14:38 horas y se fue a las 19:51 tras la comida con Mazón El juzgado de Catarroja confirma el tiempo que permaneció la periodista el día de la dana y que el coste del aparcamiento fue de 15,10 euros

La empresa Interparking, que gestiona el aparcamiento donde aparcó su coche Maribel Vilaplana el día de la dana, ha certificado este miércoles al juzgado de Catarroja que la periodista entró con su vehículo a las 14:38 horas del día 29 de octubre de 2024 por la entrada 1 y, posteriormente, se produjo su salida a las 19:51. Antes pagó en el cajero a las 19:48 horas un importe de 15,10 euros.

De esta manera quedan detallados los horarios y el tiempo que permaneció con el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su comida en el restaurante El Ventorro del centro de Valencia. La certificación acota el tiempo en que estuvieron juntos, en unas horas en las que decenas de personas ya sufrían las trágicas inclemencias de la riada.

Vilaplana habría tardado una hora en salir del aparcamiento desde que dejó el restaurante junto al presidente, que le acompañó. La salida de la periodista del parking se produjo ocho minutos después de que Mazón devolviera una llamada a la consellera de Interior, Salomé Pradas. Eso ocurrió a las 19.43 horas. Respondía a dos llamadas previas que le había hecho la máxima responsable del Cecopi y que no fueron atendidas, a las 19.10 y a las 19.36 horas, presuntamente durante el paseo de Mazón con Vilaplana hacia el aparcamiento.

Según declaró la periodista en el juzgado, ambos se marcharon del restaurante entre las 18.30 y las 18.45 horas (una horquilla que confirmó el dueño del local), pero Vilaplana tardó más de una hora en sacar el coche del parking. El presidente Mazón reconoció que la acompañó hasta el parking, pero no ha querido entrar en más detalles sobre ese espacio de tiempo.

Vilaplana explicó en sede judicial que se quedaron un tiempo en la puerta del parking, donde hablaron «de distintos temas», aunque determinó cuáles. Sí dijo que uno de ellos fue la invitación que le hizo Vilaplana, consejera del Levante UD, al presidente para que asistiera a un partido del Levante contra el Elche, derbi autonómico. Según la versión de Vilaplana, se quedó en el coche trabajando con el ordenador hasta que sacó el coche.