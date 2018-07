Educación quiere cambiar el sistema de las oposiciones tras las protestas Opositores durante la concentración de protesta. / ANA B. BAUTISTA Opositores se concentran frente a la Conselleria de Educación para reivindicar que no han obtenido una nota justa por «irregularidades» VANESSA HERNÁNDEZ VALENCIA. Miércoles, 25 julio 2018, 00:52

La Conselleria de Educación se mostró ayer partidaria de cambiar el sistema de oposiciones, aunque fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà explicaron que no depende de ellos sino del Gobierno central. Es desde Madrid desde donde se deberían «replantear los procesos de oposiciones docentes con unas características para interinos y otras características para personas que acceden al proceso una vez acabados sus estudios».

La conselleria responde así a las protestas que decenas de personas que se presentaron a la última oposición al cuerpo de maestros llevaron ayer a las puertas del departamento en la avenida de Campanar de Valencia al grito de «esa no es mi nota».

El acta final de plazas por tribunal se redactó el lunes y los opositores que ayer se concentraron para protestar no han superado la primera prueba de la fase de oposición. Este examen consiste en la redacción y lectura de un tema teórico y de un caso práctico relacionado con la especialidad. Mar Hidalgo, opositora de infantil en Castellón, subrayó durante la manifestación que a la mayoría de opositores les habían suspendido en esta parte para no colapsar la siguiente prueba de la fase de oposición, una prueba que se basa en defender de forma oral una programación didáctica. «No da tiempo a evaluarnos a todos, somos muchos para exponer y directamente nos suspenden para que no nos salga la media, es una criba totalmente», añadió.

Desde el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV) destacaron en un comunicado que sólo el 35% de los inscritos en esta fase había superado la primera prueba y podía defender la programación. La proximidad de las fechas y los horarios de los tribunales es una de las quejas más repetidas. «Entre la primera prueba y las notas de la segunda prueba, no hay tiempo suficiente para exponer nuestras programaciones si pasásemos los 70 opositores por tribunal», destacó Merche, que se presentó en Castellón. Aquí radica otra de las 'irregularidades' que desde el colectivo opositor y el STEPV exigen modificar: la proporción establecida entre el número de opositores por tribunal. Este año el ratio ha sido muy amplio respecto a otras convocatorias, porque cada tribunal tiene que valorar a 70 opositores.

A este respecto, desde Educación apuntaron que este aspecto, así como otros como el tiempo y los miembros del tribunal, se debatirán junto a todos los sindicatos. Las mismas fuentes señalaron que todo el proceso de oposiciones estuvo pactado en mesas sectoriales de educación con todos los sindicatos y todos lo apoyaron. «La labor de los 229 tribunales ha sido impecable y riguroso», dijeron las mismas fuentes.

«No hay tiempo»

«En una semana tenemos que exponer todas las programaciones, no hay tiempo material para hacerlo», subrayó Mar Hidalgo. Considera esta opositora que no superan la prueba los más competentes y mejor preparados sino los que entran dentro del cupo establecido por la conselleria. Ejemplos de esta situación son los resultados de algunos tribunales donde la cifra de los que superan la fase de oposición es la misma que las plazas provisionales asignadas, según el STEPV.

Marc Candela, portavoz de STEPV, se reunió ayer con representantes de Educación para hablar sobre la oferta de oposiciones de secundaria del año que viene. Sin embargo, aprovechó la cita para discutir sobre el sistema de este año y las protestas que está generando entre el profesorado. «La conselleria no quiere interferir en los tribunales, pero de cara a las próximas convocatorias elaborarán medidas de mejora para que no se vuelva a repetir esto. Este año atenderán los recursos que se interpongan pero está todo cerrado», compartió Candela con los manifestantes. Por otra parte, la abogada que algunos opositores han contratado para paralizar esta convocatoria, Rocío Fuentes Gala, subrayó que está oposición está impugnada legalmente y que en estos momentos se están investigando los criterios de evaluación.