Docentes achacan el aluvión de suspensos en las oposiciones a la falta de examinadores Sólo el 35% de los aspirantes ha superado las pruebas para profesor y los afectados se manifestarán hoy ante la Conselleria de Educación D. G. VALENCIA. Martes, 24 julio 2018, 00:32

Los listados definitivos de la última oposición para el cuerpo de maestros de la Comunitat se publicaron ayer con unos resultados que no han sido, ni mucho menos, bien recibidos. De hecho, sólo el 35% de las personas que se han presentado a las pruebas las han superado -en concreto, 5.448 de los cerca de 17.000 aspirantes. Los docentes creen que la insuficiente cantidad de examinadores y el corto espacio de tiempo previsto para acometer las pruebas está detrás de este aluvión de suspensos.

Al respecto, desde el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv), uno de los más representativos en el ámbito docente, explicaron la primera fase la superó un 45% de los inscritos, que pasaron a realizar la segunda prueba que consistía en la defensa oral de una programación y unidad didáctica. Finalmente sólo uno de cada tres de los aspirantes consiguió superar ambas fases.

Estas cifras suponen que «más de la mitad de los inscritos no han podido optar a poder demostrar a los miembros de los tribunales sus aptitudes prácticas como docente, bien defendiendo la programación y unidad didáctica, o bien en la fase de concurso valorándose su experiencia docente», explicaron.

Stepv ha elaborado un estudio sobre los resultados de la segunda prueba de la fase de oposición que refleja que el índice de los que no superan la primera fase es «significativamente mucho mayor que el de las personas que no superan la segunda». En concreto, la primera prueba no la pasan el 55% de las personas inscritas, y un 13% son las personas que no superan la segunda prueba respecto a las que sólo podían continuar en el proceso.

Para el sindicato, un factor «determinante ha sido la falta de tiempo previsto, por parte de la Conselleria de Educación, en el calendario de realización de pruebas de los tribunales, lo que hacía que no se pudiera disponer del tiempo necesario para que todos los opositores pudieran realizar la totalidad de las pruebas».

Otra clave, en opinión del sindicato, hubiera sido reducir las ratios del tribunal a un máximo de 50 personas. «Estos condicionantes han hecho que los miembros de los tribunales hayan estado trabajando bajo presión y sin las condiciones idóneas para poder desarrollar sus tareas ni poder valorar adecuadamente las persones opositoras», a su parecer. Por tanto, la premura en la eliminación de aspirantes en la primera fase, ante la imposibilidad de atenderlos a todos en la segunda, ha sido clave en estos resultados. Por tanto, una cantidad mayor de examinadores habría aligerado estas tareas, lo que habría originado una mayor cantidad de aprobados.

Por otra parte, lamentaron que estos resultados han provocado, entre otras cuestiones, que «la gran mayoría» de las plazas reservadas a personas en diversidad funcional no han sido cubiertas.

Ante esta situación, los colectivos afectados han programado para hoy una protesta a las puertas de la Conselleria de Educación frente a lo que consideran un «nefasto sistema».