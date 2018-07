«Los tribunales no han seguido los criterios de evaluación»

Muchas son las críticas dirigidas a la regulación del sistema de oposiciones de este año por parte de un gran número de examinados que no ha superado la primera fase. Según Merche, opositora de infantil en Castellón, no hay criterios de evaluación ponderados. De hecho, ninguno de los manifestantes de ayer sabe en qué ha fallado exactamente porque no han tenido opción a la revisión de la prueba.

«No estaban claras las pautas de valoración, los tribunales no han tenido un consenso entre ellos para poder evaluar», dijo. Otro de los opositores destacó que se ha quedado fuera sacando un 9,3 en la parte teórica porque en el caso práctico le suspendieron con un 2 para no hacerle la media. «Por cada tribunal tienen que pasar 30 o 40, el que hace 31 no pasa, te eliminan», añadió Merche. Conselleria publicó unos criterios de evaluación básicos que no han seguido los tribunales, según aseguran quienes protestan por sus resultados. Sin embargo, otros matizaron que las pautas de medición han sido durísimas este año, lo que ha dejado a muchos fuera.

«Hay gente mayor que se sigue presentando, primero no hay plazas porque eres joven y no tienes méritos ni experiencia y ahora que hay plazas surgen estas imprecisiones», concluyó esta opositora.