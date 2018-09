Educación defiende que el decreto es «un tema cerrado»

Desde la Conselleria de Educación defendieron ayer que el tema «se da por cerrado» tras pedir este periódico una réplica en relación al primer auto del Supremo, datado en abril y que rechaza las pretensiones del departamento. Este no llegó a trascender a diferencia de lo sucedido con el segundo, más favorable a sus intereses y que se llegó a difundir con la citada nota de prensa que en la práctica arremetía contra la manera de proceder del TSJCV. Esta providencia se conoció a finales de junio.

«Este tema se da por cerrado, ya que el Tribunal Supremo no contempla ahondar en este asunto porque no tiene ningún objeto sobre el que pronunciarse», señalaron fuentes de la conselleria, que añadieron que «el decreto no existe (tras la derogación)».

En cuanto a la nota de prensa, cabe recordar que decía que el Supremo «ha emitido una providencia por la cual reafirma los argumentos de la conselleria y no comparte los criterios de la sección cuarta del TSJCV de haber continuado sentenciado una norma que ya estaba derogada». Además, «se interpreta que tendría que haber aceptado todas las peticiones de archivo que la Generalitat ha formulado en los diferentes procesos pendientes alegando esta causa».

Aunque el escrito da a entender que el Supremo apoyaba su tesis, en realidad la rechaza en uno de los autos y en el otro no entra en el fondo porque ninguna parte se opone a la pretensión de la Abogacía. Sin olvidar que en ambos casos se bendice lo fallado por el TSJCV.