La dana del 29-O obliga a replantearse el urbanismo en la zona cero. EFE

La Comunitat se enreda entre reconstruir rápido y recuperarse bien

El urbanismo tras la dana combina obras de resiliencia con la permisividad de restaurar en zonas de gran vulnerabilidad

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:07

Uno de los retos más exigente a los que se enfrentaba la Comunitat tras sufrir la barrancada del 29 de octubre sería cómo afrontar ... la reconstrucción. La tremenda avenida que arrasó media provincia de Valencia ha obligado a repensar toda la cartografía de la provincia, incluyendo zonas que antes no se consideraban inundables como nuevas áreas con distintos grados de vulnerabilidad. Así, la reconstrucción obligaba a repensar el urbanismo y ordenación del territorio de la región. Sin embargo, al igual que muchas obras se llevan a cabo con medidas de resiliencia ante nuevas catástrofes, otros trabajos que ya se hicieron mal en el pasado se permiten por las ganas de volver a la normalidad cuanto antes

