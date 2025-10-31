Las claves de la reconstrucción de Paiporta: menos coches, obras sin saturar a los vecinos y prevención por el cambio climático El Ayuntamiento prioriza los edificios públicos y el alcantarillado en los primeros proyectos que se ejecutarán

El Ayuntamiento de Paiporta ha definido ya algunas de las claves del ingente trabajo de reconstrucción que espera para los próximos años. La inversión con fondos estatales que tiene por delante suma 285 millones de euros y la previsión del alcalde Vicent Císcar es que todo esté listo en siete u ocho años. ¿Cuáles son las claves? Trabajar sin prisa, pensar todos los proyectos desde el punto de vista del cambio climático y elaborar una lista de prioridades. También detalles destacados como sacar el máximo número de coches del centro del casco urbano, al considerar que agravaron el efecto de la dana de octubre del pasado año.

Císcar, acompañado por la vicealcaldesa Marian Val, presentó este viernes el presupuesto municipal para 2026, que llegará a 24,23 millones de euros tras un aumento del 11%. La diferencia con el volumen de fondos para la reconstrucción es abismal y da idea de las «manos» que se necesitan para tramitar todos los proyectos los próximos años.

A pesar de que los plazos van más que justos (hasta el 26 de febrero para presentar las memorias al Ministerio de Política Territorial), Císcar confió en que tengan tiempo y destacó el acuerdo con Tragsatec para que la empresa estatal licite los proyectos y obras los próximos años. «Tienen un acuerdo marco con más de 180 empresas divididas en lotes por sectores», destacó.

Val comentó que la «foto general» de la reconstrucción no será sólo «reconstruir infraestructuras y calles sino también levantar y actuar en el subsuelo. Tanto el presupuesto como las líneas de trabajo están encaminados a encargar esas obras con las mínimas molestias para los vecinos». Císcar añadió que la prioridad «no es hacer las obras rápidamente sino hacerlas bien y que los ciudadanos de Paiporta padezcan lo menos posible».

Indicó que en el pleno de este jueves «hubo quien se atrevió a decir que la reconstrucción de Paiporta podría hacerse en dos años y bueno, todos sabemos que no es así. Ninguna administración es capaz de gestionar 285 millones en tan poco tiempo, sobre todo donde están viviendo las personas». La vicealcaldesa señaló como ejemplo que las obras en los puentes «se podrían hacer más rápido pero supondría un caos de tráfico».

Del estudio realizado por la contrata de alcantarillado se constata la necesidad de renovar 15 kilómetros en calles del municipio, mientras que en los 75 restantes habrá que hacer una profunda labor de limpieza. En aquellas zonas donde se permita, comentó el primer edil, habrá redes separativas con tuberías distintas para las aguas pluviales y las residuales. «Hemos aumentado la plantilla municipal y que el trabajo adicional se haga de manera correcta. Tenemos suerte por los funcionarios que hay, que trabajan mucho de lo que les toca», comentó Císcar.

En todo caso, comentó sobre los plazos de 7-8 años son una «estimación» que se irá ajustando. El Consistorio tiene un plan director realizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde se contemplan los plazos de las obras, las zonas donde debe actuarse en el subsuelo y el resto. «Eso nos da una visión de cómo y dónde trabajar», consideró. Para ello, se prevén numerosas jornadas de participación ciudadana para informar de todos los proyectos.

El presupuesto municipal salió adelante con los votos del PSPV y Compromís, socios de gobierno, mientras que la oposición de PP y Vox votó en contra. De cara a la reconstrucción, Císcar dio por sentado de que no habrá acuerdos por unanimidad. Val citó como primer caso una comisión de reconstrucción creada expresamente para informar de todas las iniciativas, donde se votarán antes de llevar cada expediente a la junta de gobierno. «Votaron en contra de esa comisión, pero estarán», aseguró.

La reconstrucción se aprobará en la junta de gobierno con el fin de agilizar plazos. Hacerlo por el pleno no sería viable, dado que con cada pequeño cambio tendría que pasar de nuevo por ese órgano, que se reúne una vez al mes. «Por eso creamos esa comisión, para que estén», dijo Císcar.

Las prioridades pasan por recuperar los edificios municipales y en los casos que se pueda llevar los servicios a una altura, para descartar sótanos y plantas bajas en cuestiones como el archivo de Urbanismo, que se perdió todo en la dana al situarse en el sótano del Consistorio. Otro ejemplo es el almacén de obras de arte del museo, en el mismo nivel, y que está ahora en plazo de restauración para lo que se pueda salvar.

Las ayudas estatales sirven para realizar mejoras. Todo lo que sea adaptación al cambio climático se incluirá en los pliegos de condiciones de los concursos, señaló Val. Habló también de la renaturalización del espacio será potenciada con zonas de drenaje por ejemplo. «Tenemos la oportunidad de mejorar, de no hacer lo mismo», añadió Císcar.

Recordó que las políticas que se hacen desde 2015 de potenciar las calles de plataforma única, donde no se prohíbe el tráfico pero tienen prioridad los viandantes, se potenciarán con más «islas» en el casco urbano. «Pensamos incluso en que uno de los puentes sirva sólo para necesidades de tráfico concretas y las personas puedan pasear», citó.

«Hay que quitar coches del centro del pueblo, es otra de las cosas que nos han dicho los ingenieros en el plan director. Hicieron mucho daño por ejemplo rompiendo 800 farolas y fueron responsables de muchas muertes y que muchas puertas quedaran destruidas. Hicieron barreras en calles donde subió el nivel del agua». Por esa razón, están pensando en impulsar aparcamientos disuasorios en la periferia del pueblo.

«Es lo mismo estar diez minutos buscando sitio para aparcar que aparcar a diez minutos andando», dijo gráficamente. «Tenemos que hacer más aparcamientos de este tipo», señaló. En total, la dana supuso que 13.000 vehículos quedaran como siniestro total. «No hablamos de prohibir la circulación, se podrá entrar en esas calles para salir luego y aparcar», matizó la vicealcaldesa.

También habló de la conveniencia de plantar más arbolado. «No podemos dejar pasar la oportunidad cuando hagamos esas inversiones», insistió. De las 25 memorias presentadas, muchas están ya aprobadas. «Se trata sobre todo de edificios municipales, también de la reurbanización de un sector. También hemos hecho las memorias de los tres polígonos», citó.

La reforma de plazas también está muy adelantada. «Sólo el Auditorio son ocho millones de euros, el sector 2 son once millones de euros. En esos encargos es donde pedimos que se acorten los plazos en la medida que se pueda», a la hora de redactar los proyectos.

Otra de las prioridades es la reapertura de la piscina municipal de verano, que quedó destrozada. La voluntad es que esté lista el próximo año, por lo que se ha separado este proyecto del conjunto del polideportivo, una inversión que se eleva a 12 millones de euros.

«Planificar y hacerlo bien es lo importante», subrayó. Lo primero que se hará será la reforma del propio Ayuntamiento, hasta un total de siete ya encargados. Después vendrá el alcantarillado. En el año transcurrido desde la dana, matizó que los primeros cuatro meses estuvieron en emergencia, limpiando las calles.

