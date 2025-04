Compromís lamenta que el Ayuntamiento retire el recurso contra la CHJ por incumplir el aporte de agua a la Albufera

Compromís recuerda que la dotación hídrica ambiental de la Albufera durante el invierno se fijó por primera vez en la historia en el vigente ... Plan Hidrológico del Júcar, fruto de la negociación y de la exigencia tanto del Ayuntamiento de Valencia como de la Conselleria de Transición Ecológica durante 2022, cuando ambas instituciones estaban gobernadas por Compromís.

Con este acuerdo, como explica el concejal nacionalista Sergi Campillo, se conseguía fijar que los ahorros de la modernización de los nuevos sectores de riego en el ámbito de la Albufera fueran obligatoriamente al Parque Natural, porque antes con los planes hidrológicos realizados por el Partido Popular ese agua podía ser destinada a otros usos. Además, se conseguía por primera vez en la historia que el plan hidrológico destinara un caudal ambiental invernal, que en ese momento se fijaba en 34,5 hectómetros cúbicos y que se irían aumentando con la modernización de los nuevos sectores de riego. Así, el artículo 13 de la normativa del Plan Hidrológico fijaba, por primera vez, estas cuantías (artículo 13 del anexo XI del Real Decreto 35/2023).

Pues bien, Campillo señala que «la gran decepción fue cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar, en manos del Partido Socialista, incumplió gravemente las disposiciones de este plan hidrológico, negándose a reconocer las cuantías previamente pactadas y fijadas en el Real Decreto». Por eso Compromís exigió a las instituciones principales (Ayuntamiento y Generalitat), ya en manos del Partido Popular después del cambio de gobierno a mitad de 2023, que llevaran a los tribunales al Gobierno central por incumplimiento de la normativa. Y así lo hicieron, como asegura el concejal, «arrastrando los pies, eso sí. Insistimos porque sabemos que teníamos la razón y que los tribunales darían razón a las instituciones valencianas en defensa de la Albufera. Entre otras cosas porque los informes técnicos tanto de la Generalitat, a través de la Dirección General de Medio Natural, como del Ayuntamiento de Valencia, del servicio Devesa-Albufera, eran clarísimos. La Confederación había incumplido la normativa».

«Qué triste es comprobar cómo esa supuesta defensa de la Albufera era sólo una cortina de humo de la Catalá. El acuerdo al que se ha llegado es directamente una claudicación en contra de la defensa de la Albufera», alega el edil nacionalista. Campillo considera que «llegar a acuerdos con los regantes es positivo pero si el acuerdo pasa por no hacer cumplir con los hectómetros cúbicos que por ley le corresponde a la Albufera es un completo fracaso. Y no sólo eso, si se hubiera llegado a este acuerdo pero se hubiera mantenido la demanda judicial contra el Gobierno central, desde Compromís lo hubiéramos saludado. Pero quitar la demanda es claudicar frente al Gobierno central. De nuevo, el PP y el PSOE de la mano para negarle el agua que está fijada por ley en la Albufera».

Campillo lamenta que Catalá haya vendido este pacto como un éxito criticando al Gobierno central «cuando en realidad lo que está haciendo es ir de la manita con el PSOE por no hacer cumplir la normativa ambiental publicada en el BOE, que es la mínima que debería exigirse». Como prueba de que este pacto no pasaría el más mínimo filtro ambiental, en el expediente de desistimiento de la demanda que se había interpuesto y que ahora se ha retirado contra el Gobierno central, no existe ningún informe del servicio que tiene las competencias en la custodia y mantenimiento de la Albufera: el servicio Devesa-Albufera. «No consta ningún informe ambiental que evalúe el impacto de pasar de 34,5 hectómetros cúbicos que teníamos asignados al plan hidrológico actual a los como mucho 24 hectómetros que, según han comunicado los gobiernos del PP tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat, se han logrado. Hemos perdido 10,5 hectómetros cúbicos anuales, si es que la cifra de 24 se materializa de verdad. Y no hay ningún informe técnico que evalúe cómo afectará esto al Parque Natural, al menos por parte del Ayuntamiento de Valencia« asegura Campillo.

Y por último, según el concejal de Compromís, «lo más grave de todo es que el PP se ha comprometido a modificar el artículo 13 del plan hidrológico, que por primera vez en la historia fija un caudal ambiental invernal. Qué triste que las propias instituciones valencianas quieran modificar un artículo que supuso fijar por primera vez un caudal ambiental. Y encima lo venden como que han conseguido agua para la Albufera. No, lo que se ha logrado es lo que buscaba el PP y lo que hizo cuando gobernaba en el Gobierno central: no querer fijar una cuantía mínima razonable para la supervivencia del lago y del parque natural».

Campillo anuncia que desde Compromís están evaluando las posibilidades de revertir «esta claudicación infame del PP al Ayuntamiento ya que la jurisprudencia es muy clara: no se pueden dar pasos atrás en la protección de los espacios naturales, como este caso».