Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca este martes.

Martes, 2 de diciembre 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 2 de diciembre en la Comunitat Valenciana:

- Llorca, a las víctimas de la dana, en su toma de posesión: «Pido un perdón que debe iniciar un tiempo de reconciliación»

- Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca

- Valencia se queda casi sin plazas de hotel por el Maratón: imposible dormir por menos de 400 euros

- Sale del hospital la niña de cuatro años atendida en la clínica dental de Alzira investigada por una muerte

- Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026

