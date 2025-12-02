Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026

Momento del desfile de Berta Peiró, fallera mayor de Valencia 2025, en la Ofrenda a la Mare de Déu.

La Junta Central Fallera ha presentado este martes en el pleno el programa provisional de festejos para las Fallas de 2026, un calendario que tendrá que ser ratificado en la asamblea de presidentes del 16 de diciembre.

Como la pregunta que se hacen todos los falleros es qué día y a qué hora les tocará desfilar ante la Mare de Déu en la Ofrenda, cabe destacar que este año abren la Ofrenda de la calle de la Paz las fallas del sector de Rascanya y, por la calle de San Vicente, los primeros en pasar serán los de Patraix.

Martes 17 de marzo

El martes 17 de marzo el orden es el siguiente: 15.30 h.: Rascanya; 17.10 h. Camins al Grau; 18.55 h. Ruzafa A; 19.55 h. Ruzafa B; 20.40 h. Pla del Reial-Benimaclet; 22.40 h. Canyamelar -Grau-Nazaret y 00.10 h. La Xerea.

Por la calle San Vicente harán entrada los siguientes sectores: 15.30 h. Patraix; 16.45 h. Botànic; 17.45 h. El Carmen; 18.30 h. Jesús; 19.45 h. Quart de Poblet-Xirivella; 21.25 h. La Creu Coberta; 22.40 h. El Pilar-Sant Francesc y 23.55 h. La Seu- El Mercat.

Está previsto que a las 00.25 h. pasen las Casas Regionales y a las 00.35 h. Las Juntas Locales. Y ya a las 0.45 h. la falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig, Alberique- Héroe Romeu. Y a las 00:50 h. la comitiva oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante. 00:55 h.: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia.

Ya a la una de la madrugada será el turno de la fallera mayor infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su corte de honor, acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

Y el castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete se disparará a las 23.59 horas.

Miércoles 18 de marzo

En el caso del miércoles 18 de marzo, los primeros en desfilar por la calle de la Paz son las comisiones de Quatre Carreres y por San Vicente, Benicalap.

El orden es el siguiente: por la calle de la Paz, 15.30 h. Quatre Carreres; 17.10 h. Benimamet-Burjassot-Beniferri; 19.10 h. Pla del Remei-Gran Via; 20.40 h. Malvarrossa-Cabanyal-Beteró; 21.55 h. Algirós y 22.55 h. Poblats al Sud.

En el caso de la calle San Vicente, el orden es: 15.30 h. Benicalap; 16.45 h. Campanar; 18 h. La Roqueta-Arrancapins; 19.30 h. l'Olivereta; 21.15 h. Zaidia y 22.50 h. Mislata.

Está previsto que a las 00.05 horas hagan su entrada en la plaza de la Virgen las Casas Regionales y a las 00.15 horas las entidades invitadas.

A las 00.25 horas pasará la falla de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil. Convento Jerusalén-Matemático Marzal.

A las 00.30 horas será el turno de la Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante y a las 00:35 horas las últimas cinco Falleras Mayores de Valencia.

A partir de las 00.40 horas será el momento mágico para Carmen Prades Gil, y su corte, acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

Y a las 23.59 horas comenzará la Nit del foc en el Puente de Monteolivete.

Novedades

Como novedad, en el programa de festejos de este año se adelanta la presentación de los pasodobles dedicados a las dos falleras mayores de Valencia.

Se presentarán el domingo 11 de enero en el Palau de la Música, a las 11 horas, con el objetivo de que cuando Carmen Prades y Marta Mercader desfilen en la Ofrenda, entren a la plaza de la Virgen al son de sus propios pasodobles.

La presentación oficial de la indumentaria de las embajadoras de la fiesta se hará el jueves 15 de enero en el Palacio de la Exposición. La gala de la pirotecnia será el viernes 16 de enero en Novotel (19.30 horas).

La exaltación de Carmen Prades como fallera mayor de Valencia 2026 será el viernes 30 de enero a las 22 horas y la de Marta Mercader, como fallera mayor infantil de Valencia 2026, el sábado 31 de enero a las 17.30 horas en el Palau de la Música.

El lunes 2 de febrero y el martes 3, de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas, se hará la recepción de piezas para la Exposició del Ninot y la inauguración oficial será el viernes 6 de febrero a las 19 horas.

La gala de la cultura infantil será el 11 de febrero a las 19 horas en el Teatro Principal y el jueves 12, a las 20 horas, la gala de teatro de JCF en el mismo escenario. Y el viernes 13 de febrero, a las 19 horas, la gala infantil y juvenil de JCF en las Reales Atarazanas.

La gala fallera de Feria Valencia será el viernes 20 de febrero a las 20 horas.

El día de la Crida será el domingo 22 de febrero donde no faltará la macrodespertà, la entrada de bandas (12 horas), la mascletà de las 14 horas y la Crida desde las Torres de Serranos a las 19.30 horas.

La Cabalgata del Ninot tendrá lugar el sábado 28 de febrero, a las 17.30 horas. Y el domingo 1 de marzo cobrará protagonismo el Cant de l'Estoreta de la plaza del Árbol (10 horas), una jornada en la que empezará el calendario de mascletaes.

La visita de Carmen, Marta y sus cortes a la Ciudad del Artista Fallero será el lunes 2 de marzo, a las 10.30 horas y el homenaje de las Fuerzas Armadas el jueves 5 de marzo a las 18.30 horas.

El sábado 14 de marzo se clausura la Exposició del Ninot infantil y a las 17.30 horas se leerá el veredicto y a las 23.59 horas habrá un espectáculo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento. Al día siguiente se cierra la Exposició del Ninot de las piezas grandes y se sabrá el veredicto a las 17.30 horas y a las Esa noche, a las 23.59 horas se hará l'Alba de les Falles y el día 16 se entregarán los premios infantiles desde las 16.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. Y al día siguiente, a partir de las 9 horas, se entregan los premios de las fallas grandes.

El día de San José no faltará la ofrenda de flores a la imagen del Patriarca en el Puente de San José (11 horas) ni la misa a las 12 horas en la Catedral.

A las 19 horas tendrá lugar la Cabalgata del Fuego y a las 20 horas, la cremà de las fallas infantiles. La del primer premio, a las 20.30 horas, y la de municipal infantil, a las 21 horas. Una hora más tarde se quemarán las fallas grandes, a las 22.30 horas la ganadora del primer premio y a las 23 horas, la de la plaza del Ayuntamiento.

