Manifestación por el 25N en Valencia.

Irene Marsilla

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 25 de noviembre de 2025

Redacción

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:54

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 25 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

Una multitudinaria manifestación por el 25N en Valencia pide el fin de la violencia contra las mujeres

El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón

La jueza investiga como posible víctima de la dana la muerte de un hombre en Guadassuar

Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia

La Guía Michelin entrega sus estrellas a los mejores restaurantes de España

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana