Efectos de la dana sobre l'Horta Sud. JESÚS SIGNES

La jueza investiga como posible víctima de la dana la muerte de un hombre en Guadassuar

La magistrada espera los resultados de los informes forenses sobre el fallecido que elevaría a 235 el número de muertos en la riada

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:26

La jueza titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la causa de la dana, ha acordado esclarecer la muerte de ... un hombre de Guadassuar el 29 de octubre de 2024. En una providencia emitida este martes, la magistrada abrirá una pieza separada al procedimiento para indagar si este fallecido puede considerarse como una víctima mortal más de la riada que hace más de un año arrasó la provincia de Valencia.

