La jueza investiga como posible víctima de la dana la muerte de un hombre en Guadassuar

La jueza titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la causa de la dana, ha acordado esclarecer la muerte de ... un hombre de Guadassuar el 29 de octubre de 2024. En una providencia emitida este martes, la magistrada abrirá una pieza separada al procedimiento para indagar si este fallecido puede considerarse como una víctima mortal más de la riada que hace más de un año arrasó la provincia de Valencia.

Esta nueva pesquisa en la causa de la dana viene motivada por la comparecencia en sede judicial de una mujer el pasado 13 de noviembre en la que afirmó y aportó documentación que su padre había fallecido el pasado 30 de octubre de 2024 para que fuese considerado víctima del desastre. Cabe recordar que en este punto la cifra de fallecidos en la catástrofe del 29-O es de 229 aunque se están estudiando otros seis fallecimientos por lo que podría ascender hasta los 235.

Ante esta circunstancia, la instructora ha decidido abrir una nueva pieza de fallecimiento; unir la comparecencia y la documentación médica aportada a dicha pieza, quedando testimonio de la comparecencia en el procedimiento principal; volver a citar a la compareciente para prestarle declaración como perjudicada y hacerle ofrecimiento de acciones. Asimismo, en dicha pieza, también se citará al marido de esta en calidad de testigo.

Una vez se verifique lo anterior y se remita la documentación aportada junto a las declaraciones de la perjudicada y el testigo, se recabará un informe forense del Instituto de Medicina Legal «sobre la relación de causalidad existente» entre las circunstancias sufridas por esta persona el 29-O y su fallecimiento en fecha de 30 de octubre de 2024 en su domicilio de Guadassuar.