Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia La copiloto, una mujer de 81 años, ha tenido que ser evacuada al hospital General con policontusiones

Álex Serrano López Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

Un hombre de 88 años ha muerto este martes cuando el coche que conducía se ha estrellado contra un edificio en la calle Palau de Valencia, en pleno centro histórico. Todo parece indicar que el conductor habría sufrido una indisposición que le ha impedido frenar. El hombre ha fallecido instantes después del accidente. La copiloto, una mujer de 81 años, ha resultado herida con policontusiones.

Los hechos han sucedido sobre las 11 horas. Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU, una unidad SVB y equipo médico de Atención Primaria. Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de soporte vital avanzado a un hombre, de 88 años, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.

También han asistido a una mujer, de 81 años, por contusiones y ha sido trasladada al Hospital General de Valencia en la ambulancia SVB.

