Urgente El precio de la luz de mañana domingo deja tres horas a 0 euros: las horas más baratas para encender los electrodomésticos
Clínica privada de Alcira en la que trataron a la menor fallecida y a la hospitalizada. EFE

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este sábado 22 de noviembre de 2025

Redacción

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:55

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 22 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa

-Llegan los primeros cortes de tráfico a Valencia para evitar aglomeraciones en Navidad

-Valencia se queda sin casas baratas: es la gran ciudad que más pisos de hasta 200.000 euros pierde desde la pandemia

-La alerta del Ebro que no tiene la Confederación Hidrográfica del Júcar predice riadas tres días antes

-Fallece Luis Miralles, expresidente de Casa Caridad Valencia

