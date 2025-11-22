Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana
Los temas más destacados de este sábado 22 de noviembre de 2025
Redacción
Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:55
Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 22 de noviembre en la Comunitat Valenciana:
-La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa
-Llegan los primeros cortes de tráfico a Valencia para evitar aglomeraciones en Navidad
-Valencia se queda sin casas baratas: es la gran ciudad que más pisos de hasta 200.000 euros pierde desde la pandemia
-La alerta del Ebro que no tiene la Confederación Hidrográfica del Júcar predice riadas tres días antes
-Fallece Luis Miralles, expresidente de Casa Caridad Valencia
Newsletter
Servicio gratuito de envío de noticias
Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.
Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil
La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.
Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.
«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»
Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.
En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.
En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.