Instalaciones de una central hidroeléctrica en el transcurso del río Ebro. AVELINO GÓMEZ

La alerta del Ebro que no tiene la Confederación Hidrográfica del Júcar predice riadas tres días antes

El organismo de la cuenca presidido por Miguel Polo no prevé tener instalado el SAT en toda la demarcación del Júcar hasta dentro de tres o cinco años

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:07

Comenta

La dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó media provincia de Valencia causando 229 fallecidos y casi 18.000 millones de euros ... en daños materiales era un fenómeno inevitable. Sin embargo, una de las principales lecciones extraídas más de un año después de la tragedia es que se podían haber salvado vidas. Qué duda cabe de que para ello resultaba vital contar con el mejor modelo de alertas frente a inundaciones, del que carecía la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que se vio obligada a licitar tres semanas después del desastre. Por contra, su homónima del Ebro dispone de un sistema de medición de caudales capaz de predecir y de avisar de crecidas con hasta tres días de antelación desde hace más de 20 años.

