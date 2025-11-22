Fallece Luis Miralles, expresidente de Casa Caridad Valencia Estuvo vinculado a la entidad durante más de tres décadas y ejerció como presidente entre 2016 y 2025

Redacción Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:13 | Actualizado 13:27h. Compartir

El expresidente de la Asociación Valenciana de Caridad, Luis Miralles, ha fallecido este sábado a los 70 año de edad, según ha informado la propia entidad a través de un comunicado en el que lamenta su pérdida. Miralles presidió la Casa Caridad entre 2016 y 2025, aunque estuvo vinculado al organismo durante más de tres décadas en las que aportó «una visión estratégica y un compromiso constante», dos valores determinantes «para consolidar la entidad como referente social en la ciudad de Valencia».

Miralles, que recientemente había sido reconocdio como Hijo Predilecto de la ciudad de Valencia, desempeñó funciones clave dentro de la organización durante los años en los que estuvo vinculado a ella. Su relación con la institución comenzó en 1994, y desde entonces ejerció de manera voluntaria diferentes responsabilidades dentro de la Junta Directiva, impulsando siempre un modelo de gestión cercano, responsable y orientado a las personas.

Durante su periplo en la presidencia, Miralles consiguió que la entidad ampliase sus servicios, pusiese en marcha iniciativas como el Proyecto Fénix, reforzase su estructura profesional y consolidase su compromiso con la sociedad valenciana y con las personas en situación de vulnerabilidad.

Licenciado en Derecho y graduado en Administración de Empresas por ICADE E-1 (Madrid) inició su carrera como letrado asesor del Banco Popular, entidad a la que sigue vinculado como patrono vitalicio de la Fundación Eduardo Calabuig. Posteriormente se dedicó a la gestión empresarial de distintas compañías y actualmente es administrador solidario de Luviamar SL, dedicada a la gestión inmobiliaria.

Bajo su liderazgo, Casa Caridad avanzó hacia una atención más integral, reforzó sus programas de intervención social y fortaleció la colaboración con instituciones públicas y privadas. Su compromiso con la entidad tenía, además, un profundo arraigo familiar, pues su abuelo ya formó parte de la asociación en 1939, un vínculo que él siempre reivindicó con orgullo y responsabilidad. Por lo que, según explican desde la propia entidad, «su legado permanecerá en cada proyecto impulsado, en cada avance de la institución y en cada vida acompañada gracias a su visión y dedicación». No obstante, su pérdida «deja un vacío inmenso» entre los trabajadores y colaboradores de la Asociación Valenciana de Caridad.