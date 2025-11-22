La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa La Policía centra las primeras investigaciones en las dosis que un anestesista administró a las dos niñas, una fallecida y la otra hospitalizada

Clínica privada de Alcira en la que trataron a la menor fallecida y a la hospitalizada.

La Clínica Dental Mireia de Alzira, donde fue asistida la niña de seis años fallecida y la otra menor ingresada en la UCI pediátrica del Clínico, no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa, un servicio de salud específico que requiere un permiso previo. Este tipo de anestesia, que fue la que administraron a las dos niñas, se introduce directamente en el torrente sanguíneo y comienza a circular por todo el cuerpo.

Las clínicas dentales sin autorización expresa no pueden administrarla, pero pueden aplicar anestésicos con efecto estrictamente local. La dosis exacta depende de múltiples factores clínicos, y no se debe generalizar, ya que un cálculo incorrecto puede tener consecuencias graves.

Los policías que han asumido la investigación han centrado las primeras pesquisas en las dosis que administró a las niñas un anestesista que trabajaba en la clínica de Alzira.

La sedación es una técnica para reducir el dolor durante procedimientos médicos que sólo puede realizar un anestesista, puede ser consciente, inconsciente o con anestesia general y se administra por vía intravenosa y con menor frecuencia inhalada.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, una niña de seis años falleció el jueves tras haber sido atendida previamente en la Clínica Dental Mireia de Alzira. Tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, la menor ingresó a las 16.52 horas del jueves en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y certificaron la muerte sin poder determinar la causa en ese momento.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica, e inició también un expediente informativo para esclarecer los graves hechos. Al mismo tiempo, un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación.

