Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este sábado 15 de noviembre de 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 15 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia

- El PSPV se enroca en el 'volem votar': «Pérez Llorca es el testaferro de Mazón y su principal encubridor»

- Explosión de luz para celebrar el 25 cumpleaños del Museo de las Ciencias

- Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa

- Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña

