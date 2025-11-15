Explosión de luz para celebrar el 25 cumpleaños del Museo de las Ciencias

La luz transformada por la fuerza de la creatividad ha tomado esta tarde el lago del Museo de las Ciencias de Valencia. A última hora ... de la tarde ha llegado la magia al emblemático enclave de la ciudad para conmemorar el 25 aniversario del museo.

El espectáculo inmersivo Futuraqua fue la estrella de la fiesta, una creación que iluminó el atardecer desde el lecho del Jardín del Turia. El lago se convirtió en un escenario que fue ocupado por el videomapping, la luz y el color convertidos en protagonistas. Los espectadores que no se hgan querido perder la celebración han disfrutado de un peculiar lienzo extendido sobre el agua que ha propiciado una atractiva experiencia sensorial. La tecnología aplicada a la creatividad artística y la emoción que transmite el color han servido una gran fiesta de cumpleaños.

Hace 25 años Valencia abrió las puertas de lo que hoy supone un antes y un después en la historia de la Comunitat. El Museo de les Ciencias. Desde su inauguración, este emblemático centro dedicado con especial cariño a la ciencia se ha convertido en uno de espacios más visitados de España. Ha recibido más de 16 millones de visitantes atraídos por los talleres, exposiciones que ha acogido a lo largo de los años con la mirada puesta en mirar hacia el futuro de la ciencia.

En la construcción nacida de la creatividad de Santiago Calatrava se han celebrado más de 2.500 actividades gratuitas, incluyendo observaciones astronómicas, conferencias sobre astronomía. Hasta la espectacular instalación se han acercado dos millones de escolares y alí han tenido lugar más de 1.300 eventos.

En los últimos años, el Museo de las Ciencias ha recorrido el mundo a través de la gran pantalla. Sus exteriores se han convertido en escenario de más de 300 rodajes de series, largometrajes, reportajes fotográficos y vídeos publicitarios.

La suma de actividades y visitantes le ha convertido en una referencia de Valencia a lo largo y ancho del mundo.