Un desvastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia

Efectos del incendio en el taller de motos. Diari La Veu

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:13

Un incendio declarado esta mañana en un taller de motos de Alboraya y visible desde buena parte de Valencia ha activado un importante dispositivo de emergencia por parte de los Bomberos. El aviso se ha recibido a las 09:37 horas en el carrer Calderers, donde se ubica una nave dedicada al desguace de motocicletas.

Hasta el lugar se han desplazado inicialmente dotaciones de los parques de Paterna, Moncada y Burjassot, así como un oficial y un sargento del Consorci Provincial de Bombers. También se han incorporado medios de los bomberos del Ayuntamiento de València.

El operativo se ha ampliado poco después a cuatro dotaciones, tras sumarse el parque de Torrent, ante la magnitud del incendio y la acumulación de material altamente combustible en la nave.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en el interior y el perímetro del edificio para controlar la situación.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

