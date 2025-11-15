Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña Los bomberos de Alicante han movilizado un helicóptero y su grupo de rescatistas, que han confirmado el fallecimiento del varón de 44 años

Tragedia en la montaña del Palomaret en Petrer (Alicante). El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha confirmado el fallecimiento de una parapentista de 44 años procedente de Valencia tras caer por la ladera de esta sierra.

Los bomberos han recibido el aviso por el suceso a las 12:52 de este sábado y, pese a haber estado durante más de dos horas y media tratando de reanimar al deportista accidentado, a las 15:30 han dado por finalizada la intervención confirmando el fallecimiento.

El Consorcio Provincial de Alicante ha movilizado un helicóptero Alpha1 y a efectivos especializados pertenecientes al grupo de rescate en montaña del cuerpo para intentar evacuar al parapentista. Las mismas fuentes señalan que a esta hora se desconocen las causas del siniestro.

Tras llegar al lugar, los bomberos se han encontrado con el paracaídas de la víctima abierto y el varón inmóvil. Finalmente, han confirmado su muerte.