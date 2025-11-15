Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz de este domingo deja 4 horas gratis por la lluvia y el viento: las mejores horas para poner los electrodomésticos
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Alicante durante el rescate del parapentista. CONSORCIO BOMBEROS DE ALICANTE

Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña

Los bomberos de Alicante han movilizado un helicóptero y su grupo de rescatistas, que han confirmado el fallecimiento del varón de 44 años

P. Alcaraz

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

Tragedia en la montaña del Palomaret en Petrer (Alicante). El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha confirmado el fallecimiento de una parapentista de 44 años procedente de Valencia tras caer por la ladera de esta sierra.

Los bomberos han recibido el aviso por el suceso a las 12:52 de este sábado y, pese a haber estado durante más de dos horas y media tratando de reanimar al deportista accidentado, a las 15:30 han dado por finalizada la intervención confirmando el fallecimiento.

El Consorcio Provincial de Alicante ha movilizado un helicóptero Alpha1 y a efectivos especializados pertenecientes al grupo de rescate en montaña del cuerpo para intentar evacuar al parapentista. Las mismas fuentes señalan que a esta hora se desconocen las causas del siniestro.

Tras llegar al lugar, los bomberos se han encontrado con el paracaídas de la víctima abierto y el varón inmóvil. Finalmente, han confirmado su muerte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Quién es Noemí, la mujer con la que Santiago Cañizares se ha casado este viernes por tercera vez en Valencia
  4. 4 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  5. 5

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  6. 6

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  7. 7

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  8. 8 Qué hacer este sábado en Valencia: conciertos, mercadillos y degustaciones
  9. 9 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  10. 10 Más de 5.000 objetos perdidos del aeropuerto se venderán en un mercadillo solidario de Manises

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña

Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña