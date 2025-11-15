Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa El presunto agresor ha sido explorado por un médico forense al presentar un 65 por ciento de incapacidad intelectual, mientras que su hermano, de 15 años, ya está en libertad

El joven de 21 años detenido junto con su hermano de 15 años como presuntos autores de la agresión que sufrió un policía nacional en Vinalesa, quien estando franco de servicio los sorprendió cuando intentaban entrar a robar palomos deportivos en una vivienda, ha ingresado en prisión por orden de la jueza de guardia de Paterna. La víctima permanece ingresado en el Hospital Clínico de Valencia en estado de coma desde que fue encontrado inconsciente en una calle del municipio en la tarde del pasado sábado tras ser golpeado en la cabeza con una piedra, como adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS.

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna, en funciones de guardia en el partido judicial donde se produjo la detención de ambos hermanos -el menor fue detenido en la barriada de las 613 Viviendas de Burjassot y el mayor se entregó en comisaría-, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza del joven de 21 años después de que el arrestado por los delitos de lesiones graves y tentativa de robo con fuerza fuera explorado por una médico forense para emitir un primer informe sobre su grado de imputabilidad.

El arrestado presenta un 65 por ciento de incapacidad intelectual, por lo que la unidad de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia deberá evaluar en profundidad la salud mental del joven para determinar si era consciente o no de sus actos y si es inimputable. Su familia había tratado de ingresarlo en un centro especializado hace un año pero la falta de medios disponibles para este tipo de enfermos no lo hizo posible y todavía estaba en lista de espera, según aseguran fuentes del entorno de los detenidos. Con la mentalidad de un niño pequeño, los llantos del detenido al notificarle el ingreso en prisión todavía resuenan en los juzgados de Paterna.

Ambos hermanastros cuentan con varios antecedentes delictivos pese a su juventud. Su identificación y posterior detención fue posible gracias a la colaboración entre la Guardia Civil de Moncada y varios policías locales de la comarca de l'Horta, al reconocerlos en las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia de Vinalesa.

La agresión se produjo el pasado sábado 8 de noviembre cuando la víctima, un agente de la Policía Nacional, de 41 años, sorprendió a los dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, intentando entrar en un inmueble de Vinalesa para presuntamente robar palomos deportivos, según se desprende de las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Moncada y ya adelantó ayer este periódico. La víctima, que se encontraba fuera de servicio, fue hallado por una patrulla de la Policía Local de Vinalesa ya inconsciente tendido en la plaza de España del municipio, con un grave traumatismo craneoencefálico.

Tras la llamada al teléfono de Emergencias 112 a las 18.21 horas del sábado, hasta el lugar se desplazó una ambulancia del SAMU. Los sanitarios encontraron a la víctima bocarriba y con una herida sangrante en la zona occipital de la cabeza. Una vez estabilizado el herido fue trasladado con urgencia al Hospital Clínico Universitario, donde permanece en estado de coma.

Las detenciones

La Guardia Civil detuvo el jueves por la noche en Burjassot a los dos jóvenes, de 21 y 15 años de edad, durante un operativo en el que participaron una treintena de guardias civiles con el apoyo de la Policía Local de esta población. Tras el arresto primero del adolescente de 15 años en la barriada de las 613 Viviendas, su hermano acudió poco después a la comisaría de la Policía Nacional de Burjassot para entregarse, y la Guardia Civil se hizo cargo entonces del segundo joven. En el operativo para detener a los dos jóvenes participaron también agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Valencia, guardias civiles del cuartel de Massamagrell y una patrulla de la Policía Nacional.

El mayor de los dos hermanastros presenta una discapacidad psíquica del 65 por ciento que podría eximirle de su responsabilidad penal, según ha podido confirmar este periódico. Así, antes de adoptar la juez una decisión sobre su situación procesal, ha sido explorado en los juzgados de Paterna por una médico forense. Mientras que el menor de edad se encuentra en libertad sin medidas cautelares tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores este mismo viernes. Ambos están investigados en una causa abierta por los delitos de lesiones graves y robo con fuerza en grado de tentativa.