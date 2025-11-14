La Guardia Civil detiene a dos hermanastros, uno de ellos menor de edad, por la agresión a un policía franco de servicio en Vinalesa La víctima, que se encuentra en estado de coma inducido, sorprendió a los jóvenes cuando intentaban robar en una casa y uno de ellos le golpeó con una piedra en la cabeza

Javier Martínez Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:03 | Actualizado 10:52h.

La Guardia Civil ha detenido a dos hermanastros, de 21 y 15 años de edad, por la brutal agresión que sufrió un oficial de la Policía Nacional en la localidad de Vinalesa. Los dos jóvenes fueron arrestados el jueves por la noche en la barriada de las 613 Viviendas en Burjassot tras un operativo en el que participaron un gran número de guardias civiles con el apoyo de la Policía Local.

Los detenidos tienen antecedentes por robos y fueron identificados por agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Moncada, que se hizo cargo de las investigaciones. Los hermanastros fueron grabados por una cámara del Ayuntamiento el sábado por la tarde, poco antes de que el policía fuera golpeado con una piedra, en una calle de Vinalesa cerca del lugar donde se produjo la agresión.

Tras visionar las imágenes y realizar averiguaciones, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores de la agresión y planificaron el operativo policial para detenerlos. El mayor de los dos hermanastros ha protagonizado en los últimos meses varios incidentes violentos en Burjassot y se encuentra en tratamiento psiquiátrico, según informaron fuentes policiales.

En el operativo para detener a los dos jóvenes participaron también agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y una patrulla de la Policía Nacional.

Robo de palomos deportivos

La víctima, que se encontraba fuera de servicio, estaba inconsciente con un traumatismo craneoencefálico cuando lo encontraron en la calle cerca de su domicilio, y nadie vio quién golpeó con una piedra al policía ni cómo sucedieron los hechos. Según las investigaciones, la víctima fue atacada por uno de los hermanos tras sorprenderlos cuando intentaban robar palomos deportivos en una vivienda de Vinalesa. El suceso tuvo lugar el sábado por la tarde en la plaza de España.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, una patrulla de la Policía Local de Vinalesa encontró al hombre gravemente herido en el suelo y también halló una piedra cerca del cuerpo de la víctima. Tras recibir el aviso de que una persona estaba inconsciente en plena calle, una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) acudió con urgencia al lugar. La víctima estaba bocarriba y presentaba una herida sangrante en la zona occipital de la cabeza. Los sanitarios estabilizaron al herido y lo trasladaron con urgencia al Hospital Clínico Universitario, donde quedó ingresado en estado de coma farmacológico.

El teléfono de emergencias 112 recibió el primer aviso del suceso a las 18:21 horas del sábado, pero los sanitarios y policías locales desconocían en ese momento el tiempo que el hombre llevaba inconsciente en el suelo. La brutal agresión causó una gran conmoción en Vinalesa, un pueblo con cerca de 3.500 vecinos censados. El Ayuntamiento difundió un comunicado para solicitar la colaboración ciudadana mientras los agentes de la Guardia Civil de Moncada se afanaban en las investigaciones del caso.