El Ayuntamiento de Vinalesa pide colaboración a los vecinos para identificar al agresor del policía en estado de coma La víctima fue golpeada en la cabeza con una piedra y la Guardia Civil baraja varias hipótesis sobre el móvil del ataque

Nacho Roca / Javier Martínez Vinalesa Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:08 | Actualizado 16:42h.

El Ayuntamiento de Vinalesa ha difundido un comunicado en el que lamenta los graves hechos ocurridos el pasado sábado en esta localidad, en los que un policía nacional sufrió una brutal agresión, y solicita la colaboración de los vecinos para identificar y detener al autor del ataque.

Como ya adelantó LAS PROVINCIAS, un oficial de la Policía Nacional se encuentra hospitalizado en estado de coma inducido tras ser golpeado con una piedra en una calle de Vinalesa. La víctima, que se encontraba fuera de servicio cuando sufrió la agresión, fue hallada inconsciente con un traumatismo craneoencefálico cerca de su domicilio, y nadie vio quién la golpeó ni cómo sucedieron los hechos.

La Guardia Civil investiga si el policía fue atacado por un ladrón al que habría sorprendido cuando intentaba robar en una vivienda, aunque no descarta otras hipótesis sobre el móvil de la agresión. El suceso tuvo lugar el sábado por la tarde en la plaza de España de esta localidad de la comarca de l'Horta Nord.

Comunicado del Ayuntamiento

El comunicado municipal afirma que el Ayuntamiento de Vinalesa lamenta los hechos ocurridos y traslada un mensaje de tranquilidad a los vecinos, ya que se trata de «un suceso puntual en el que se están poniendo todos los medios para su esclarecimiento». El caso está siendo investigado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local—, que trabajan «de manera conjunta para esclarecer estos hechos».

El comunicado hace también un llamamiento a la colaboración ciudadana: «Cualquier persona que disponga de información que pueda resultar útil para la investigación puede ponerse en contacto con la Policía Local de Vinalesa o con cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado». Y en el último párrafo del comunicado, el Ayuntamiento de Vinalesa afirma en el que continuará informando a los vecinos conforme disponga de más datos oficiales.

Una piedra cerca de la víctima

Una patrulla de la Policía Local encontró al hombre gravemente herido en el suelo y halló también una piedra cerca del cuerpo de la víctima, por lo que la principal hipótesis que barajan los investigadores de la Guardia Civil es que el oficial recibió una pedrada.

Tras recibir el aviso de que una persona se encontraba inconsciente en plena calle, una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) acudió al lugar. La víctima presentaba una herida sangrante en la parte posterior de la cabeza y fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada en coma inducido.

La brutal agresión ha causado una gran conmoción en Vinalesa, un municipio de unos 3.500 habitantes. Su alcalde, Javier Puchol, confirmó que la Guardia Civil investiga la posibilidad de que el policía fuera golpeado con la piedra hallada en el lugar de los hechos.

Los agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Moncada se han hecho cargo de las investigaciones y están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y recabando testimonios entre los vecinos. El alcalde insiste en que cualquier persona que disponga de información sobre la agresión al policía debe facilitarla a la Guardia Civil o Policía, y puede hacerlo de forma anónima.

El oficial de la Policía Nacional agredido está destinado en el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia. La mayoría de sus compañeros se enteraron el lunes del grave suceso, ya que los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba fuera de servicio.