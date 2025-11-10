Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa La Guardia Civil investiga si la víctima recibió un golpe con una piedra hallada en el lugar del suceso | El agente está destinado en el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia.

Un oficial de la Policía Nacional se encuentra hospitalizado en estado de coma inducido tras sufrir una agresión el pasado sábado en una calle de Vinalesa. La víctima, que se encontraba fuera de servicio, fue hallada inconsciente con un traumatismo craneoencefálico cerca de su domicilio, y nadie vio quién le golpeó ni cómo sucedieron los hechos.

Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, el policía podría haber sido agredido por un ladrón al que habría sorprendido cuando trataba de robar en una vivienda. El suceso tuvo lugar el sábado por la tarde en la plaza de España de esta localidad de la comarca de l'Horta Nord.

Una patrulla de la Policía Local encontró al hombre gravemente herido en el suelo y también halló una piedra cerca del cuerpo de la víctima, por lo que la principal hipótesis que barajan los investigadores de la Guardia Civil el que el policía recibió una pedrada.

Tras recibir el aviso de que una persona estaba inconsciente en plena calle, una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) acudió con urgencia al lugar. La víctima estaba bocarriba y presentaba una herida sangrante en la zona occipital de la cabeza. Los sanitarios estabilizaron al herido y lo trasladaron con urgencia al Hospital Clínico Universitario, donde quedó ingresado en estado de coma farmacológico.

El teléfono de emergencias 112 recibió el primer aviso del suceso a las 18:21 horas del sábado, pero los sanitarios y policías locales desconocían en ese momento el tiempo que el hombre llevaba inconsciente en el suelo.

La brutal agresión ha causado una gran conmoción en Vinalesa, un pueblo con cerca de 3.500 vecinos censados, y su alcalde ha confirmado que la Guardia Civil baraja la hipótesis de que el policía habría sufrido un golpe con una piedra, aunque «no está confirmado», afirmó Javier Puchol.

«En el pueblo se comentan muchos rumores, pero lo único cierto es que el hombre estaba inconsciente cuanto lo encontraron en la calle. Estamos a la espera de los resultados de la investigación policial», añadió el alcalde.

El oficial de la Policía Nacional agredido está destinado en el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia. La mayoría de sus compañeros se han enterado este lunes del grave suceso, ya que los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba fuera de servicio.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Moncada se ha hecho cargo de las investigaciones. «Están pidiendo las grabaciones de las cámaras de seguridad y están preguntado a los vecinos a saco, pero parece que nadie ha visto nada», afirma un comerciante de Vinalesa. ﻿

Según Puchol, los investigadores no han podido esclarecer todavía cómo sucedieron los hechos, por lo que cualquier persona que tenga información sobre la agresión debe facilitarla a la Guardia Civil o Policía Local, y puede hacerlo de forma anónima. El alcalde también confirmó que la Policía Local encontró una piedra cerca del cuerpo de la víctima.

Uno de los rumores extendidos por el pueblo, a través de mensajes de WhatsApp, es que la agresión al policía estaría relacionada con los últimos robos de palomos deportivos en Vinalesa, y que la víctima habría sido agredida por un ladrón al sorprenderlo o intentar detenerlo.

El policía continúa en estado de coma inducido, según informaron este lunes fuentes del centro hospitalario, por lo que la Guardia Civil está esperando a que recupere la consciencia para tomarle declaración. Los médicos decidieron reducir su actividad cerebral con fármacos para protegerlo de lesiones más graves.