El PSPV se enroca en el 'volem votar': «Pérez Llorca es el testaferro de Mazón y su principal encubridor»

Convocar elecciones y dejar que los valencianos elijan a un nuevo 'president' es el mantra que repiten una y otra vez desde el PSPV. A pesar de que las conversaciones entre el PP y Vox para que Juanfran Pérez Llorca sea el relevo del ya dimitido Carlos Mazón al frente de la Generalitat marchan en buen camino, ... las cabezas visibles del partido han insistido en la necesidad de votar en un mitin convocado este sábado en La Petxina. «Queremos urnas porque queremos borrón y cuenta nueva», ha resumido la secretaria de Organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró. Sus palabras han ido acompañadas de un cántico coral de los cerca de 400 militantes del partido bajo las palabras «'volem votar'», que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo del mitin.

Tras la dimisión de Mazón hace dos semanas, las críticas se han centrado en el candidato designado por el PP para ocupar su puesto, el que fuera número 2 del 'expresident', Juanfran Pérez Llorca. «¿Cómo va a liderar la reconstrucción el gran cómplice de las mentiras de Mazón? Es su fiel escudero y su principal encubridor; el testaferro de Mazón, la prolongación de la infamia», ha expresado Torró. Y en la misma línea, la secretaria general del PSPV y previsiblemente candidata a la Generalitat, Diana Morant, ha denunciado visiblemente cabreada la «negligente e inhumana gestión del PP en el Gobierno de la Comunitat Valenciana» durante la riada del 29 de octubre de 2024 que dejó 229 fallecidos y decenas de pueblos anegados.

Antes de las intervenciones de Morant y Torró, también la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y futura candidata a la alcaldía de Valencia, Pilar Bernabé, se ha referido al sucesor que se está negociando entre los partidos de derecha como «Juanfran Mazón», para dejar entrever la continuidad en el PP. «Es el modelo que presenta el PP», ha añadido desde el atril, al que se ha subido con una chaqueta morada.

Los deseos del PSPV de ir a elecciones sorprenden a tenor de las encuestas publicadas recientemente, en las que el partido dirigido por Morant no recoge los votos de la mala gestión del PP, que se van a Vox, y ve como Compromís le gana terreno. En la última publicada en LAS PROVINCIAS, de Gad3, el PSPV caería de los 31 escaños actuales hasta 27, mientras que el bloque de derecha (PP, con 33, y Vox, con 22) mantendría la mayoría absoluta.

El mitin ha comenzado a ritmo de Rosalía, con la canción 'Berghain' de su nuevo disco para acompañar imágenes de Mazón y otros dirigentes del PP del último años sobre la dana. También 'Lladres de sobretaula', estrenada en el primer aniversario de la dana, ha sonado entre las cuatro paredes del recinto de La Petxina. Para la entrada de las tres participantes, que han accedido con ímpetu y energía y acompañadas de los aplausos de los 400 asistentes, se ha apostado por 'Ja dormiré', de la Fúmiga.

Omnipresencia de la dana

La dana ha estado omnipresente durante las tres intervenciones. Tanto para recordar a las víctimas como para agradecer a los alcaldes que han acudido al acto su tarea durante estos meses. Bernabé, Morant y Torró han trasladado la idea a sus militantes de que, a pesar de que Mazón ha hecho «una dimisión 'fake', ya que sigue como diputado en Les Corts», la línea sigue siendo la misma. Y han ampliado el foco para criticar al presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y a Pérez Llorca por ser «los encubridores de Mazón».

«Misèria, indignitat, negligència o infàmia» han sido las palabras más repetidas a lo largo de la jornada, en la que Morant, que iba vestida del color de su partido, i Torró alternaban el castellano con el valenciano, mientras que Bernabé únicamente la lengua autóctona. También el «'volem votar'», que encabezaba la pantalla gigante del mitin. En la entrada de acceso al recinto, algunos militantes se han fotografiado junto a unas escobas y unas bolsas de basura donde figuraban las siglas de PP y Vox bajo el lema «'agranem-los'».

«Negacionismo climático»

Tanto Morant como Bernabé han relacionado el devastador resultado de la dana con el «negacionismo climático de PP y Vox». «Es un patrón que se repite en las coaliciones negacionistas: recortes de servicios públicos, gestiones nefastas y mentiras», ha indicado Morant, que ha agradecido el esfuerzo de los trabajadores públicos y la colaboración de los jóvenes y los migrantes durante las semanas posteriores de la catástrofe.

Bernabé, por su parte, ha criticado a la actual alcaldesa, María José Catalá, por «plegarse al negacionismo de la extrema derecha». «Valencia no tendrá zona de bajas emisiones y esto hará que nuestros hijos vivan en la precariedad de la salud. Han recortado un 98% el presupuesto del cambio climático en el Ayuntamiento», ha desgranado.

Más allá del 'volem votar' y de las críticas por la gestión de la riada, en la hora y media que ha durado el acto, y que ha empezado con retraso, se ha aludido a la necesidad de un gobierno de izquierdas que defienda a las mujeres y al colectivo LGTBI+. «No se puede negar la violencia de género», ha espetado Morant. También ha habido tiempo para señalar la gestión de la directiva de À Punt, que proyectó corridas de toros mientras miles de personas se manifestaban en las calles en el aniversario de la dana, y para exigir el reconocimiento del valenciano como lengua de pleno derecho en la región.

«Queremos decidir sobre nuestro futuro, queremos votar. Saben que han perdido la mayoría social de la calle», ha zanjado Morant, antes de que se sucedieran más canticos de «Mazón a presó» y de «'volem votar'».