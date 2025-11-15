Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional deja el primer premio en un municipio famoso por su castillo y por los molinos de El Quijote
Rebeca Torró, Diana Morant i Pilar Bernabé (de izq. a dcha.), principales dirigentes del PSPV, en un mitin este sábado.

Ver 14 fotos
Rebeca Torró, Diana Morant i Pilar Bernabé (de izq. a dcha.), principales dirigentes del PSPV, en un mitin este sábado. Iván Arlandis.

El PSPV se enroca en el 'volem votar': «Pérez Llorca es el testaferro de Mazón y su principal encubridor»

Morant, Bernabé y Torró centran su discurso en el mitin de este sábado en criticar al sucesor en la Generalitat y en pedir la convocatoria de elecciones

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Convocar elecciones y dejar que los valencianos elijan a un nuevo 'president' es el mantra que repiten una y otra vez desde el PSPV. A pesar de que las conversaciones entre el PP y Vox para que Juanfran Pérez Llorca sea el relevo del ya dimitido Carlos Mazón al frente de la Generalitat marchan en buen camino, ... las cabezas visibles del partido han insistido en la necesidad de votar en un mitin convocado este sábado en La Petxina. «Queremos urnas porque queremos borrón y cuenta nueva», ha resumido la secretaria de Organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró. Sus palabras han ido acompañadas de un cántico coral de los cerca de 400 militantes del partido bajo las palabras «'volem votar'», que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo del mitin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Quién es Noemí, la mujer con la que Santiago Cañizares se ha casado este viernes por tercera vez en Valencia
  4. 4 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  5. 5 Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio
  6. 6

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  7. 7 Qué hacer este sábado en Valencia: conciertos, mercadillos y degustaciones
  8. 8 Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna
  9. 9

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  10. 10

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PSPV se enroca en el 'volem votar': «Pérez Llorca es el testaferro de Mazón y su principal encubridor»