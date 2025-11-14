Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 14 de noviembre de 2025

Redacción

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 14 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-Pérez Llorca desvela que se ha reunido hoy con Vox: «Hay buena sintonía»

-Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias

-Fallas 2026: la sección de plata juega fuerte

-Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena

-Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna

Top 50
  1. 1 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  2. 2 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  3. 3 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  4. 4

    El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Corona
  5. 5 Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna
  6. 6 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  7. 7

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  8. 8 La Justicia condena a un asesor fiscal con dos años de prisión y una multa de 110.553,73 euros por estafar a Hacienda con declaraciones falsas del IRPF
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025

