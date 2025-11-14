Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este viernes 14 de noviembre de 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 14 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-Pérez Llorca desvela que se ha reunido hoy con Vox: «Hay buena sintonía»

-Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias

-Fallas 2026: la sección de plata juega fuerte

-Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena

-Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna

