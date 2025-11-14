Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena El artista de Puerto Rico suspende «por enfermedad» la actuación de esta noche | «Anuel anda mal de salud y necesita frenar para volver a la tarima», según los promotores

Los fans de Anuel AA ya están en el Roig Arena, donde el puertorriqueño actúa esta noche.

C. Velasco Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:23 | Actualizado 13:55h. Comenta Compartir

Anuel AA genera expectación. El cantante y compositor puertorriqueño está de gira por España. Su nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago. Su estilo de música pasa por el reguetón y el trap latino.

Anuel AA tenía previsto actuar este viernes el Roig Arena. Tiene dos fechas cerradas y la primera iba a ser esta noche. Antes del mediodía del viernes, los fans del cantante ya habían tomado el recinto de Valencia. Entre ellos había cierto temor a la posible cancelación del espectáculo. ¿Por qué? El promotor de Anuel AA canceló ayer la actuación en Sevilla prevista para este sábado. Las lluvias estaban detrás de la suspensión.

Los temores de los seguidores se han materializado. No habrá concierto de Anuel AA. Pasadas las 13.30 horas, el promotor del concierto ha anunciado la fatal noticia en redes sociales: «Aplazamiento del concierto de Anuel AA en Valencia». «Sabemos que estaban ready pa' reventar Valenica este 14 de noviembre, pero por enfermedad del artista nos toca mover el concierto», señalan en el comunicado.

«Anuel anda mal de salud y necesita frenar pa' vovler a la tramia como se tiene que volver: ROMPIÉNDOLA», detalla el comunicado de los promotores. «La vuelta no se cancela, solo se cambia», apuntan. Y añaden la nueva fecha: 27 de noviembre. Las entradas, detallan, siguen siendo válidas y los compradores «no tienen que hacer aboslutamente nada: se aceptan directamente para la nueva fecha».

El comunicado de A fuego tours, el promotor de Anuel, cocncluye: «Gracias por el aguante, la lealtad y por siempre mantener la calle encendida. Volvemos en nada pa' prender Valencia en fuego otra vez. Real hasta la muerte».

Anuel AA empezó su carrera en 2016. En 2018, tras pasar por la cárcel, lanzó su álbum debut titulado 'Real hasta la muerte' que lo catapultó al listado 'Hot Latin Songs de Billboard'. En agosto de 2019, lanzó la canción 'China', una colaboración con Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin.​ Desde entonces, lanzó otras como «Me gusta» con Shakira, y su tercer álbum, 'Emmanuel', que fue lanzado el 29 de mayo de 2020. ​ También en noviembre del año 2021 lanzó su segundo álbum de estudio titulado 'Las leyendas nunca mueren',​ el cual ocupó el primer lugar en las listas Top Latin Albums y Latin Rhythm Albums de Billboard.