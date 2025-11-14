Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna La víctima entró en una casa abandonada para hacer sus necesidades tras sentirse indispuesta y los dos individuos la siguieron y la agredieron sexualmente

J. F. Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:12

La Policía Nacional ha detenido en Paterna a dos jóvenes de 21 y 28 años, como presuntos autores de un delito de agresión sexual con penetración a una mujer. Gracias a la rápida intervención de los agentes, se ha logrado la identificación y posterior detención de los presuntos agresores.

Los hechos ocurrieron el pasado día 4 de noviembre sobre las ocho de la tarde, cuando los agentes fueron comisionados por la sala del 091 para que acudieran a una calle de Paterna donde una mujer había sido agredida sexualmente.

Inmediatamente, varias patrullas de Policía Nacional y Policía Local de Paterna se trasladaron al lugar. Los agentes encontraron a una mujer tendida en un banco, sollozando, y les manifestó que había sido agredida sexualmente por dos varones unos momentos antes.

Ante los graves hechos, los agentes solicitaron la presencia de personal sanitario para su posterior traslado a un centro hospitalario, activándose el protocolo de atención integral sanitaria y judicial a víctimas de agresiones sexuales.

La mujer accedió a una vivienda abandonada y en ruinas próxima para hacer sus necesidades tras sentirse indispuesta, momento en el que dos hombres aprovecharon la oscuridad y el lugar poco transitado para entrar tras ella.

Una vez en el interior y tras obligarla a beber algún tipo de bebida alcohólica, uno la manoseó y sujetó por la cabeza mientras el otro la agredía sexualmente con penetración, saliendo ambos varones huyendo tras la agresión.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional de Paterna se hizo cargo de las investigaciones y logró identificar y detener a los dos presuntos agresores sexuales. Finamente, los arrestados, uno con antecedentes y en situación irregular en España, han pasado a disposición del juez de guardia, que decretó el ingreso en prisión de ambos.