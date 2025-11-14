Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Boceto de la Falla Espartero-Gran Vía-Ramón y Cajal.

Boceto de la Falla Espartero-Gran Vía-Ramón y Cajal. Vicent Martínez

La sección de plata juega fuerte

Trece de las diecisiete fallas federadas suben su presupuesto y cuatro lo mantienen | Óscar Dols, Juane Cortell, Fernando Llopis y Mario y Enrique Cardells debutan en la categoría en cuatro plazas de Primera A

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

Falleras mayores e infantiles y presidentes de la Federación de Fallas de Primera A se han vestido este viernes de gala para vivir un momento ... mágico: dar a conocer los bocetos y maquetas de las fallas que plantarán en marzo.

