La sección de plata juega fuerte

Falleras mayores e infantiles y presidentes de la Federación de Fallas de Primera A se han vestido este viernes de gala para vivir un momento ... mágico: dar a conocer los bocetos y maquetas de las fallas que plantarán en marzo.

El presidente de la federación, Antonio Escrig, ha hecho los honores con la recepción de Carmen Prades (FMV 2026) y su corte, que se han dado un baño de masas.

La sección de plata invierte 1.193.000 euros, sesenta mil más que el pasado ejercicio. Trece de las diecisiete fallas aumentan la apuesta y cuatro la mantienen y destacan las subidas de Espartero (de 99.000 a 104.000 euros); Telefónica (de 95.500 a 100.000 euros); Maestro Gozalbo (que crece de 88.000 a 99.000 euros); Grabador Esteve (de 85.000 a 95.000 euros) o Conde Salvatierra (de 72.000 a 80.000 euros).

Este año cuatro comisiones de Primera A dan la 'alternativa' en la sección a los debutantes Juane Cortell (El Taller de Tamany) en San Vicente-Periodista Azzati; Óscar Dols, en La Nova d'Orriols; Fernando Llopis (Ferni) en Linterna y Mario y Enrique Cardells en Quart-Palomar.

Un primer espada que ha estado en Especial, Vicente Martínez Aparici, va a por todas en Espartero por segundo año y nos transporta a Venecia con el lema 'Desengany'; Paco Giner combina la Especial de Almirante con Grabador Esteve, donde planta desde 2019 y debuta en la plaza de Císcar (pero no es su primera vez en la sección) Ernesto Cimas y Xavi Herrero en Justo Vilar.

En Jerónima Galés pueden decir con orgullo que llevan trece años de relación con Luis Espinosa (veterano de la sección); Vicente Herrando cumple siete en Islas Canarias; Devís seis en Conde Salvatierra; cuatro lleva Miguel Santaeulalia en Telefónica, misma cifra que Sacabutx Art en San Marcelino; Palacio y Serra tres en Mercado Central; igual que Sánchez Llongo en Maestro Gozalbo (con Dulk), con una flala que lleva por lema 'Patria, el somni de Yusuf' y dos Art en Foc en La Mercé y Víctor Hugo Giner en Quart-Extramurs.

Martínez Aparici mantiene la costumbre de no mostrar en color el boceto; Quart-Extramurs y Mercado Central hablarán de indios y vaqueros; Santaeulalia hará una revisión de la Bella Durmiente; San Vicente se centrará en los juegos de poder; Justo Vilar y La Mercé en magia y magos y Quart-Palomar juega con elementos contrapuestos como 'El bello' y la 'Bestia', la paloma de la paz y las armas y el ángel y el demonio.