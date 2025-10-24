Las Fallas baten récords y plantarán en 2026 las más caras de la historia

En el ejercicio 2026 las Fallas van a hacer historia por muchas cosas. En primer lugar, porque se celebrará el décimo aniversario d la declaración ... de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, un evento que no pasará desapercibido, ya que de hecho, la Junta Central Fallera ya ha reservado una partida económica de 25.000 euros para festejarlo por todo lo alto.

El segundo motivo de alegría es que las comisiones quieren demostrar su apoyo al elemento central de la fiesta, las fallas, y van a invertir en sus proyectos 9.821.077 euros.

Esta cifra es importante porque hasta ahora el récord de inversión estaba fijado en 9.415.126 euros, cantidad que costaron las fallas del ejercicio 2010, cuando todavía estaba presente el efecto de las fallas plantadas por Nou Campanar, que siempre contaba con unos presupuestos muy altos y que hacía imposible igualar la apuesta.

Estos datos se extraen de la clasificación provisional de las Fallas 2026, cuyo borrador ya tienen en sus manos los delegados de sector, comisiones y federaciones para poder estudiarlo antes de debatirse en el próximo pleno de la Junta Central Fallera del próximo día 7, ya que este tema se tendrá que llevar a aprobación tanto en el pleno como en la posterior asamblea de presidentes de falla y también tendrá que pasar por un periodo de alegaciones.

Maquetas de Sueca, Convento y Almirante Cadardo. Irene Marsilla

Cabe recordar que si en el ejercicio de 2025 se plantaron las segundas fallas más caras de la historia, porque se alcanzó la cifra de inversión de 9,2 millones de euros, ahora ya no sólo se supera esta cantidad en 534.347 euros más, sino que además se batirá el récord de presupuesto, y se superará en 405.951 euros el anterior récord de 2010.

Evolución

Para los amantes de los datos, cabe recordar que en 2024 las comisiones invirtieron 8,8 millones y en 2023 la cantidad asignada para las fallas grandes e infantiles fue de 8,7 millones). En 2020, por ejemplo, las fallas costaron 7,7 millones; en 2019 la cifra fue algo menor, 7,6 millones y en 2018 costaron 7,1 millones; en 2017, la cifra se quedó en 6,9 millones y en 2015, en 6,8 millones de euros.

A falta de que se apruebe la tabla de clasificación en el pleno y en la asamblea, las comisiones han declarado que quieren gastarse en las fallas grandes 7.280136,5 euros, cuando en 2025 la cantidad fue de 6.925.613 euros. Por tanto, ahora se supera con 354.523,5 euros más para las fallas de gran formato.

En el caso de las infantiles, las comisiones gastarán este año 2.540940,5 euros, mientras que en 2025 la cifra fue de 2.361117 euros (179.823,5 euros más).

Sección de oro y plata

En la sección Especial, siete de las nueve fallas grandes contarán con más presupuesto. Convento pasa de una inversión en 2025 de 250.000 euros a 260.000 euros; l'Antiga pasa de 195.000 a 200.000 euros; Exposición de 195.000 euros a 200.000 euros (porque ha subido 5.000 euros más después de que reflejara la tabla provisional); Na Jordana pasa de 180.000 euros de 2025 a 185.000 euros; El Pilar se mantiene en 180.000 euros; Almirante Cadarso pasa de 169.680 euros a 170.100 euros; Sueca sube de 164.000 a 171.500 euros; Cuba se mantiene en 110.000 euros durante su regreso de Carlos Carsí; y reino de Valencia pasa de 101.187 euros a 107.000 euros.

En la sección de plata, de las 18 fallas que compiten en Primera A, catorce suben la apuesta y cuatro la mantienen. Las inversiones se sitúan entre los 104.000 euros y los 40.000 euros. Destacan por ejemplo que Espartero encabeza la inversión con 104.000 euros (en 2025 era de 99.000): telefónica pasa de 95.500 a 100.000 euros; Avenida del Oeste crece de 88.000 a 90.000 euros; destaca el aumento de Maestro Gozalbo, al pasar de 88.000 a 99.000 euros; Grabador Esteve sube de 85.000 a 95.000 euros o Conde Salvatierra pasa de 72.000 euros en 2025 a 80.000 euros.

No hay que olvidar que este año la inversión mínima para recibir subvención es de 2.000 euros en falla grande y 1.000 en infantil, pero todas pueden participar en el concurso. En la tabla inferior Maestro Serrano (8º C invertirá 2.150 euros y Blasco Ibáñez 700 euros (fuera de concurso).

Espartero sube la apuesta y Joaquín Costa y Blas Gámez se suman

En cuanto a la sección especial de fallas infantiles, llama la atención la apuesta económica de Espartero, que pasa de un presupuesto en 2025 de 55.000 euros a la cifra más alta de la sección: 75.000 euros, proyecto que han encargado a Zvonimir Ostoic (Z) y con el que quieren quitar el trono a Convento.

Le sigue en presupuesto la ganadora de 2025, Convento, donde regresa José Gallego con un presupuesto de 60.000 euros ( 5.000 euros más que en 2025).

Entran en la sección Joaquín Costa, que el pasado año estaba en Primera, y la inversión de este año es de 25.000 euros y el caso más llamativo es el de la joven falla de Blas Gámez, que sube de la tercera sección a Especial con un presupuesto de 23.000 euros (cuando en 2025 invirtió 8.635 euros).