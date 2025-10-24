Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Representantes de la falla del Pilar muestran la maqueta de Paco Torres. Irene Marsilla

Las Fallas baten récords y plantarán en 2026 las más caras de la historia

Las comisiones destinarán 9,8 millones para los proyectos grandes e infantiles, superando el gasto de 2010 todavía con el efecto Nou Campanar

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:17

Comenta

En el ejercicio 2026 las Fallas van a hacer historia por muchas cosas. En primer lugar, porque se celebrará el décimo aniversario d la declaración ... de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, un evento que no pasará desapercibido, ya que de hecho, la Junta Central Fallera ya ha reservado una partida económica de 25.000 euros para festejarlo por todo lo alto.

