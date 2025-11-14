Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca desvela que se ha reunido hoy con Vox: «Hay buena sintonía»

El dirigente popular, candidato del PP valenciano a la investidura, destaca la voluntad de ambas formaciones por llegar a un acuerdo

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:07

Comenta

El secretario general del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha reconocido esta tarde que ha mantenido una reunión con la dirección de Vox para tratar ... de pactar el apoyo de los 13 diputados de ese partido a su investidura como president de la Generalitat.

