Pérez Llorca desvela que se ha reunido hoy con Vox: «Hay buena sintonía»
El dirigente popular, candidato del PP valenciano a la investidura, destaca la voluntad de ambas formaciones por llegar a un acuerdo
Valencia
Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:07
El secretario general del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha reconocido esta tarde que ha mantenido una reunión con la dirección de Vox para tratar ... de pactar el apoyo de los 13 diputados de ese partido a su investidura como president de la Generalitat.
Pérez Llorca ha explicado en X que este viernes ha mantenido una reunión con la dirección de Vox buscando un pacto de investidura. «Ha habido buena sintonía y voluntad de alcanzar un acuerdo por responsabilidad con la reconstrucción, una cuestión de máxima prioridad para ambas formaciones. Seremos muy transparentes cuando haya novedades relevantes», señala.
La reunión, de la que no han trascendido más detalles, se produce justo después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, emplazara a Núñez Feijóo a aceptar los «diques y presas» que necesita la Comunitat Valenciana. Y de que el secretario general del PP, Miguel Tellado, contestara con un «estamos de acuerdo» a la propuesta.
Si PP y Vox acuerdan la investidura de Pérez Llorca, el dirigente popular formalizará la próxima semana la presentación de su candidatura. El debate en la Cámara valenciana podría celebrarse a partir del día 24 de noviembre.
