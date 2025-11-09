Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo reparte más de 136.910 euros entre dos jugadores y toca en un municipio valenciano de 25.000 habitantes
Los asistentes a la protesta, este domingo, concentrados ante Les Corts, en Valencia.
Los asistentes a la protesta, este domingo, concentrados ante Les Corts, en Valencia. JAM

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este domingo 9 de noviembre de 2025

Redacción

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:23

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 9 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

Feijóo, sobre el relevo de Mazón: «Saldrá todo bien»

Abascal, sobre la Comunitat: «Nunca tememos unas elecciones»

Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana

La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos

Por fin el Valencia de siempre

