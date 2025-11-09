Abascal, sobre la Comunitat: «Nunca tememos unas elecciones»

«Nunca tememos unas elecciones». En estos concluyentes términos, al respecto de las negociaciones para elegir al nuevo presidente valenciano, se pronuncia Santiago Abascal, líder ... nacional de Vox, en una entrevista a 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press. «Lo que tememos», añade, «es defraudar a nuestros electores». Abascal asegura que su partido no va a proponer nombres para la presidencia de la Comunitat Valenciana pero también advierte de que durante las conversaciones en curso, con el nombre del popular Juan Francisco Pérez Llorca como única alternativa a la jefatura del Consell, planteará condiciones y mantendrá el «rechazo al Pacto Verde europeo y a la inmigración masiva».

Abascal recuerda que estas exigencias ya formaban parte del acuerdo vigente con Carlos Mazón y sellado por PP y Vox para garantizar al Consell la mayoría parlamentaria de que disfruta en Les Corts. Sí que menciona al respecto, a propósito de nuevas exigencias que pueda plantear su partido a los populares durante los contactos que se desarrollarán durante la semana entrante, una seria advertencia: «Estamos acostumbrados a que el Partido Popular trate de engañarnos y no cumpla con sus compromisos, como ocurrió con la participación en el reparto de inmigrantes ilegales». Una decisión, observa ahora, que se convirtió en el detonante de que su formación abandonara las carteras que tenía en el primer Consell de Mazón y que sitúa en una línea estratégica resumida en esta frase: «No somos el relevo del PP: somos una opción nueva para todos los españoles».

En la misma entrevista, Abascal dice que «nuestra pelea no es con un partido en concreto, sino con todos ellos porque consideramos que son lo mismo». «Consideramos que el bipartidismo es un bloque», señala. Y sobre su relación con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que se trata de una «relación es cordial, pacífica, pero con unos planteamientos políticos verdaderamente alejados». Alega que en Vox no se comprende la política de oposición del PP y detalla cuál es su planteamiento en materia de inmigración: luego de subrayar que «España no necesita más inmigración», se muestra partidario de «deportar a aquellos que entran ilegalmente en el país y cometen delitos». «Llegados a este punto de invasión migratoria», prosigue, «creo que hay que parar porque hay un 15% de inmigrantes legales en paro». Y concluye: «Hay que parar. España no puede asumir más inmigración».

El líder de Vox promete a este respecto «deportacines masivas de todos los que cometan delitos, aunque tengan los papeles en regla» y, en referencia a la relación entre Vox y Aliança Catalana (AC), la escisión nacionalista que enarbola en esa región el endurecimiento de las medidas en materia de inmigración, asegura que «no hay relación» entre ambas formaciones, aunque admite una, a su parecer, coincidencia en el mensaje sobre la inmigración. «Creo que es una buena noticia sobre cómo está cambiando la sociedad española y cómo está cambiando también Cataluña», subraya.