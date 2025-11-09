Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El líder de Vox, rodeado por dirigentes de su partido en la Comunitat, en un acto celebrado en abril en Valencia. Irene Marsilla

Abascal, sobre la Comunitat: «Nunca tememos unas elecciones»

El líder de Vox plantea sus exigencias al PP para avalar a Pérez Llorca como presidente de la Generalitat: rechazo al Pacto Verde y medidas contra la inmigración masiva

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

«Nunca tememos unas elecciones». En estos concluyentes términos, al respecto de las negociaciones para elegir al nuevo presidente valenciano, se pronuncia Santiago Abascal, líder ... nacional de Vox, en una entrevista a 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press. «Lo que tememos», añade, «es defraudar a nuestros electores». Abascal asegura que su partido no va a proponer nombres para la presidencia de la Comunitat Valenciana pero también advierte de que durante las conversaciones en curso, con el nombre del popular Juan Francisco Pérez Llorca como única alternativa a la jefatura del Consell, planteará condiciones y mantendrá el «rechazo al Pacto Verde europeo y a la inmigración masiva».

