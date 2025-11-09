Una multitud se concentra en Valencia y exige prisión para Mazón por la gestión de la dana La protesta, impulsada por Acord Social Valencià, reúne a manifestantes ante Les Corts tras la dimisión del presidente en funciones y exige responsabilidades «también para su equipo»

Juan Antonio Marrahí Valencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:06 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

«Hemos echado a Mazón, pero los problemas se quedan. Acabemos con las políticas de muerte y miseria». Con esta reflexión como punto de partida, una multitud de ciudadanos -alrededor de un millar- se ha vuelto a concentrar este domingo por la tarde frente a Les Corts, en demanda de justicia, soluciones y apoyo para los damnificados por la dana del 29 de octubre del año pasado en la que fallecieron 229 personas.

El nuevo acto de protesta llega bajo la organización de Acord Social Valencià y cuenta con el apoyo de más de 200 entidades. Se proclaman «siempre al lado de las víctimas y afectados por la dana» y «por la reconstrucción social del país». Desde las 18 horas, el gentío ha tomado posiciones en los alrededores del parlamento valenciano.

Según Beatriu Cardona, una de las coportavoces de la movilización, el lema en esta ocasión es «Mazón a prisión». «Nuestras demandas y críticas son las mismas que al principio. El presidente de la Generalitat ha dimitido pero faltan responsabilidades políticas y judiciales, también de su equipo». Los manifestantes exigen que la reconstrucción de las zonas afectadas «se haga teniendo como base las demandas de los colectivos y entidades sociales de las localidades afectadas» por la catástrofe.

Reclaman, entre otras cosas, «una pensión vitalicia para las personas que han perdido a un familiar directo en la dana, pues las secuelas psicológicas para muchas de ellas son incompatibles con cualquier otro tipo de faena». Su salud mental «es delicada». Piden que los ERTE vinculados a la dana «tengan el 100% de retribución».

Ver 8 fotos Imágenes de la protesta. JAM

En cuanto a Carlos Mazón, piden que su dimisión sea «efectiva e inmediata». Según entiende Cardona, «en su indigno discurso no mencionó la palabra dimisión y no fue hasta horas después cuando entregó su renuncia al cargo». Y añade: «Continúa cobrando ahora mismo y dirigiendo el Consell, lleno de consellers y conselleres que han sido tan inútiles como él para salvaguardar la vida de las personas».

Ellos, ahonda la coportavoz, «han sido cómplices porque sabían donde estaba el presidente en las horas más fatídicas, ha dicho en declaraciones a LAS PROVINCIAS. Urgen »que entregue el acta de diputado porque esta condición implica un aforamiento que le impide ser juzgado«.

El motivo de ubicar la protesta frente al parlamento valenciano es porque «ahora mismo son Les Corts la institución que ha de dirimir quién será la persona que sustituya a Mazón en el cargo de presidente». Quieren que tengan en cuenta los diputados «que estamos hablando la mayor tragedia humana que ha vivido el País Valencià en democracia».