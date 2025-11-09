Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del sábado 8 de noviembre: primer premio, segundo, tercero, terminaciones y aproximaciones
Feijóo y Moreno, en el congreso, este domingo. EFE

Feijóo, sobre el relevo de Mazón: «Saldrá todo bien»

El líder nacional del PP confía en un acuerdo con los voxistas en la Comunitat en el congreso donde el presidente andaluz, Juanma Moreno, pide la mayoría absoluta ante la «inestabilidad que buscan a un lado y otro» de los populares

Burguera

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

Alberto Núñez Feijóo no ha podido esquivar la incógnita sobre el futuro de la Comunitat. No obstante, el presidente nacional del PP, a la entrada ... del Congreso del PP en Andalucía, ante el aluvión de medios de comunicación que le han preguntado por la situación del relevo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado: «Saldrá todo bien».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  2. 2 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  3. 3

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  4. 4

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  5. 5 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  6. 6 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  7. 7 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  8. 8

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  9. 9

    La reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  10. 10 A prisión el detenido por asesinar a tiros a Raponchi en Xirivella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Feijóo, sobre el relevo de Mazón: «Saldrá todo bien»

Feijóo, sobre el relevo de Mazón: «Saldrá todo bien»