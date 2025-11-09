Feijóo, sobre el relevo de Mazón: «Saldrá todo bien»

Alberto Núñez Feijóo no ha podido esquivar la incógnita sobre el futuro de la Comunitat. No obstante, el presidente nacional del PP, a la entrada ... del Congreso del PP en Andalucía, ante el aluvión de medios de comunicación que le han preguntado por la situación del relevo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado: «Saldrá todo bien».

«Estabilidad», es el término utilizado por los populares reiteradamente para advertir de la necesidad de lograr los suficientes votos para gobernar en solitario. Ese término es el que ha recalcado Feijóo en su discurso de cierre congresual, además de advertir de que «para que gobierne el PP, lo mejor es votar al PP», un apelación clara al voto útil y la concentración de papeletas a su favor, para no tener que depender de otros. O sea, de Vox.

En este sentido, Juanma Moreno Bonilla, en su intervención final durante el congreso que le renueva como líder de los populares andaluces de cara a las elecciones autonómicas, ha asegurado que «todos, todos, de un lado y de otro» buscan evitar la mayoría absoluta con la que gobierna la Junta.

El presidente andaluz ha recalcado las ventajas de su gobierno en solitario, y frente a los que pretenden recortar esa mayoría, Moreno ha advertido que «no piensan lo mismo pero buscan lo mismo». Un mensaje claro en relación a las diferencias de los socialistas y los voxistas en Andalucía, ambos con ganas de disputar cada voto al dirigente popular, que ha subrayado la importancia de, como no, la «estabilidad», y ha invitado a la militancia y a los andaluces «a mirar alrededor» los ejemplos de lo que ocurre donde el PP no gobierna en solitario.