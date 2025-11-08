Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este sábado 8 de noviembre de 2025

Lugar donde se produjo el atropello mortal.

Redacción Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 8 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir

Moreno Bonilla, ante el diálogo entre PP y Vox en la Comunitat: «Que se deje el politiqueo»

Morant clama por votar mientras Compromís e IU se resignan al pacto valenciano entre PP y Vox

Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales

La defensa del Levante se rinde ante Griezmann

