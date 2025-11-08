Moreno Bonilla, ante el diálogo entre PP y Vox en la Comunitat: «Que se deje el politiqueo»

Vox no tiene prisa y el PP la tiene toda. Esa es la sensación que da la negociación entre populares y voxistas para reactivar la ... Generalitat tras el anuncio de la dimisión de Carlos Mazón, el jefe del Consell para el que hay que encontrar un sustituto. Las negociaciones tras la salida, el lunes pasado, no se iniciaron realmente hasta ayer, según el partido de Abascal. El presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, ha salido a la palestra a pedir menos «politiqueo» y más decisiones firmes.

Los voxistas preguntan quién es el candidato, a la vez que aseguran que a ellos les da igual «absolutamente» el diputado popular que vaya a presentarse (probablemente Juanfran Pérez Llorca, el número dos del PPCV), que su intención es influir en las «políticas» que se van a hacer desde el Consell. El PP afirma que el diálogo entre las dos formaciones «no va de nombres», ¿y entonces, de qué va? El presidente andaluz no parece tener muchas ganas de esperar a que alguien lo aclare. Esa brevedad reclamada por Moreno Bonilla va muy en sintonía con los deseos de Génova y del propio PPCV de que el pacto no se convierta en un sainete, un mercadeo persa.

Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla donde este fin de semana se celebra el 17 Congreso del PP andaluz en el que será reelegido como presidente del partido, ha sido cuestionado por la situación en la Comunitat.

El barón popular andaluz ha indicado que es una negociación que desconoce completamente y que no le corresponde porque no es su ámbito territorial. No obstante, ha expresado que desea que «lo antes posible el gobierno de la Generalitat valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la Comunidad».

«Los valencianos lo que quieren es que el gobierno se ponga a trabajar, que se dejen de politiqueo y que nos pongamos en marcha y eso es lo que deseo», ha añadido Moreno Bonilla como prioridad marcada una vez que Carlos Mazón ha dimitido como presidente.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha considerado este sábado que «el PP tiene la obligación de dar estabilidad y es lo que vamos a hacer» en las negociaciones.

«Los valencianos votaron estabilidad», recordó el barón popular murciano, quien considera que esa consistencia se garantiza «a través del Partido Popular».