Moreno Bonilla y Mazón. EP

Moreno Bonilla, ante el diálogo entre PP y Vox en la Comunitat: «Que se deje el politiqueo»

«Los valencianos quieren que el Consell se ponga a trabajar, ponernos en marcha», advierte el presidente andaluz, que coincide con el murciano López Miras en instar a una breve negociación y en aportar «estabilidad»

Burguera

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

Vox no tiene prisa y el PP la tiene toda. Esa es la sensación que da la negociación entre populares y voxistas para reactivar la ... Generalitat tras el anuncio de la dimisión de Carlos Mazón, el jefe del Consell para el que hay que encontrar un sustituto. Las negociaciones tras la salida, el lunes pasado, no se iniciaron realmente hasta ayer, según el partido de Abascal. El presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, ha salido a la palestra a pedir menos «politiqueo» y más decisiones firmes.

