La defensa del Levante se rinde ante Griezmann

De menos a más. Y con el sabor agridulce de haber peleado para volverse de vacío, sin ni siquiera un punto, aunque las ocasiones de ... peligro fueron más que escasas para el Levante UD. Al Metropolitano se iba a sufrir. Cualquiera que pisa el estadio del Atlético, está sometido prácticamente a un arreón constante. Los de Simeone apenas dan tregua. Pero cada equipo tiene sus armas. Y aunque los valencianos no se habían mostrado especialmente incisivos con su defensa en las once jornadas previas, en Madrid sí evidenció una fuerza y voluntad extra que le sirvió durante bastantes tramos del encuentro. Le sirvió al menos hasta la incorporación de Griezmann al terreno de juego, que fue justo el reactivo que precisaban los locales. Apenas media hora necesitó para mojar por doble. Una derrota que, no por menos esperada y que entraba en los guiones previsibles para casi todo el mundo, fue contrarrestada hasta el minuto 60 por Manu Sánchez.

Atlético de Madrid Oblak, Llorente, Hancko, Giménez, Ruggeri (Molina, 78'), Koke, Barrios (Almada, 60'), Álex Baena (Gallagher, 78'), Giuliano Simeone (Nico González, 73'), Julián Álvarez, Sorloth (Griezmann, 60'). 3 - 1 Levante UD Ryan, Toljan (Víctor García, 85'), Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez (Matturro, 85'), Elgezabal (Oriol Rey, 85'), Kervin Arriaga, Olasagasti (Morales, 73'), Carlos Álvarez, Roger Brugué (Koyalipou, 73'), Etta Eyong Goles: 1-0: Dela (en propia puerta, 11'). 1-1: Manu Sánchez (20'). 2-1: Griezmann (61'). 3-1: Griezmann (79').

Era la primera vez en que Julián Calero se encontraba ante un ambiente tan hostil. Plaza grande y sabiendo de las limitaciones y diferencias ante ambas plantillas, bien forzado por los efectivos disponibles, por el estilo y exigencia del rival o por un cúmulo de todos estos factores, se jugó en apenas treinta metros, los del área del Levante más una pequeña parcela extra. La alineación de Elgezabal, Matías Moreno y Dela podía llevar a pensar que se iban a fortalecer los granotas con una línea de cinco atrás. No fue así. Se fue fiel a las anteriores jornadas, con unos perfiles más defensivos.

Ni Sorloth, ni Giuliano Simeone ni un jugador que marca las diferencias como es Julián Álvarez. El tridente ofensivo de los rojiblancos se topó de bruces con la zaga rival y más especialmente con un certero Ryan, autor de varias paradas de mérito, sobre todo durante la primera parte. El tanto inicial del Atlético fue tempranero, en el minuto 11. Consecuencia de un autogol. Ryan optó por un despeje al centro tras un envío lateral de Simeone. La mala fortuna ocasionó que el rechace golpeara en la pierna de Dela y terminara introduciéndose el balón dentro de la meta.

Un premio madrugador para el Atlético. Lo había buscado incluso era de justicia. No obstante, ya se sabe que el fútbol no entiende de este concepto abstracto de divina justicia. Así que el Levante volvió a silenciar el templo colchonero, como en años anteriores, con un empate logrado en su único disparo a puerta. Olasagasti cargaba su zurda desde el ángulo del córner y Manu Sánchez, tras escabullirse de sus oponentes, hacía subir el uno a uno con un impecable testarazo. Oblak terminaba también recogiendo el esférico de dentro de sus redes. Si bien inicialmente hacía un ademán de pedir perdón por su pasado al formarse en las categorías inferiores del Atlético, en un día así y por el significado del mismo, le era difícil contener la efusividad y lo festejó con especial énfasis con el resto de sus compañeros.

Partido nuevo con setenta minutos por delante. Y no iba a ser hasta rebasarse la hora de juego cuando todo iba cambiar y decantarse para el Atlético de Madrid. En ese preciso momento, en el 60', entraba Griezmann. Ya se sabe que en los malos momentos o cuando un equipo se atasca, requiere de sus héroes a lo largo de largos años, incluso por una década. Y 'El principito' fue ese 'man of the match' que iba a dejar los tres puntos en su feudo. A las primeras de cambio, en la primera conexión, para dentro. Manu Sánchez, casi sin apoyos por su banda, fue rebasado por velocidad por Giuliano Simeone. La única vez en la que el argentino pudo deshacerse de esa incómoda presión fue letal. El hijo de 'El Cholo' levantó la cabeza, no se lo pensó y encontró al ariete francés, que se anticipaba a la salida de Ryan. Sonrisas en el Metropolitano y de nuevo a remar el Levante, que confiaba en su bloque de inicio y con tal de dosificar los minutos con los posibles revulsivos del banquillo, como así habían hecho en el bando contrario.

En esta ocasión, los errores no se sucedieron atrás. Mientras los Etta Eyong, Carlos Álvarez y Brugué esperaban más balones en condiciones para dar señales de peligro, una imprecisión de Kervin Arriaga, que escasos seis días atrás se había consagrado en el Ciutat, significó la sentencia. En estado de gracia, Griezmann golpeó por segunda vez. Aunque los zagueros levantinistas se interpusieron a un primer lanzamiento, el galo puso la puntilla, casi sin margen por delante.

Koyalipou, poco después de ser una de las armas del Levante para buscar soluciones a la desesperada, y sobre todo Carlos Álvarez, que materializó un gol de falta directa a la postre anulado por un fuera de juego posicional de Matías Moreno, lo intentaron hasta el final. Pero el Atlético terminó siendo mucho hueso para un equipo que acaba de volver a la máxima categoría y que observará este domingo si llega -o no- al parón en puestos de descenso.