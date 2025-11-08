Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la luz repunta este domingo pero deja cinco tramos cercanos a los 0 euros/MWh: las mejores horas y las más baratas para enchufar los electrodomésticos
Griezmann anota un gol al Levante. Reuters
Crónica

La defensa del Levante se rinde ante Griezmann

El equipo granota resiste una hora, pero el francés actúa como reactivo con un doblete | Manu Sánchez avivó las esperanzas al empatar en un córner, pero las diferencias con el Atlético de Madrid son notables

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

De menos a más. Y con el sabor agridulce de haber peleado para volverse de vacío, sin ni siquiera un punto, aunque las ocasiones de ... peligro fueron más que escasas para el Levante UD. Al Metropolitano se iba a sufrir. Cualquiera que pisa el estadio del Atlético, está sometido prácticamente a un arreón constante. Los de Simeone apenas dan tregua. Pero cada equipo tiene sus armas. Y aunque los valencianos no se habían mostrado especialmente incisivos con su defensa en las once jornadas previas, en Madrid sí evidenció una fuerza y voluntad extra que le sirvió durante bastantes tramos del encuentro. Le sirvió al menos hasta la incorporación de Griezmann al terreno de juego, que fue justo el reactivo que precisaban los locales. Apenas media hora necesitó para mojar por doble. Una derrota que, no por menos esperada y que entraba en los guiones previsibles para casi todo el mundo, fue contrarrestada hasta el minuto 60 por Manu Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  3. 3 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros
  4. 4 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
  7. 7 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  8. 8

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  9. 9 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  10. 10 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La defensa del Levante se rinde ante Griezmann

La defensa del Levante se rinde ante Griezmann