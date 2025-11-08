Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Comprueba la Lotería Nacional de este sábado 8 de noviembre
Morant, este sábado en la sede del PSPV. EFE

Morant clama por votar mientras Compromís e IU se resignan al pacto valenciano entre PP y Vox

La dirigente socialista insiste en «dar voz a la ciudadanía» mientras Alberto Ibáñez augura que Feijóo «cederá lo que tenga que ceder» y Maíllo cree que populares y voxistas llegarán a un acuerdo que evite las elecciones

Burguera

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

La líder del PSPV insiste en pedir elecciones, una reclamación que arrastra desde marzo, cuando rechazó la propuesta de Compromís de presentar una moción de ... censura a Mazón en Les Corts. Diana Morant consideró que, si los números no daban en Les Corts, en la calle hay votos suficientes para cambiar el signo político del parlamento. Morant mantiene el discurso, ignorante o a sabiendas de que esa es la última opción, el último recurso, lo que último que pasará, un adelanto electoral. La realidad es que PP y Vox quieren pactar y la dirigene socialista no puede presentar ni un dato al que agarrarse para pensar que una elecciones supondrían cambiar algo. En Compromís y en IU creen que, ciertamente, el acuerdo es lo más probable y que mejor no hacerse ilusiones.

Te puede interesar

