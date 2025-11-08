Morant clama por votar mientras Compromís e IU se resignan al pacto valenciano entre PP y Vox

La líder del PSPV insiste en pedir elecciones, una reclamación que arrastra desde marzo, cuando rechazó la propuesta de Compromís de presentar una moción de ... censura a Mazón en Les Corts. Diana Morant consideró que, si los números no daban en Les Corts, en la calle hay votos suficientes para cambiar el signo político del parlamento. Morant mantiene el discurso, ignorante o a sabiendas de que esa es la última opción, el último recurso, lo que último que pasará, un adelanto electoral. La realidad es que PP y Vox quieren pactar y la dirigene socialista no puede presentar ni un dato al que agarrarse para pensar que una elecciones supondrían cambiar algo. En Compromís y en IU creen que, ciertamente, el acuerdo es lo más probable y que mejor no hacerse ilusiones.

La secretaria general del PSPV ha señalado este sábado que la situación va de mal en peor. Dimitió Mazón el lunes, sí, pero en relación a su posible sucesor, el actual secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, o al presidente del PP en la provincia de Valencia y de la Diputació, Vicent Mompó, Morant señala que «hicieron la nada más absoluta y la gestión más inútil» durante la dana del 29 de octubre de 2024. Morant ha criticado las «maniobras tacticistas» que «solo responden a los intereses de PP y Vox» en cuanto a la negociación y ha vuelto a exigir «dar voz a la ciudadanía».

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, sostiene que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «cederá todo lo que tenga que ceder» ante Vox. Así ha respondido Ibáñez en una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE. Ha comenzado diciendo que le resulta «difícil» tener una bola de cristal, pero cree que como en Génova son «muy conscientes» de que «casi un empate técnico» entre diputados del PP y de Vox en la Comunitat supondría «el fin de Feijóo», el PP acabará cediendo «todo lo que tenga que ceder».

Ibáñez argumenta en función de las encuestas, esas que también indican que unas elecciones volvería a dar mayoría a la derecha, pero con un Vox más crecido. El diputado de Compromís augura que Vox «hará lo de siempre», esto es, dirá que no a la primera y a la segunda pero, posteriormente, «terminará pactando» con el PP, como llevan haciendo «desde el principio».

En una línea similar se ha expresado el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. «La única salida verdaderamente democrática sería la convocatoria de elecciones, pero el PP sabe que existe un riesgo real de perder el poder y, por eso, hace todo lo posible por mantener su pacto con Vox», diagnostica Maíllo quien cree que habrá nueva investidura con un relevo a Mazón, que reafirmará los acuerdos entre PP y Vox.