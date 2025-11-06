Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este jueves 7 de noviembre de 2025

Redacción Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:34 Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 7 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón

- Lafuente sucede a Navarro al frente de la CEV: «Frente a la polarización política, hemos dado una lección»

- La línea C3 de Cercanías llegará a Cheste para el Gran Premio de MotoGP

- Los inculpados de la trama del puerto alegan que no son usuarios del sistema de encriptado Sky

- El polideportivo del Parque Central de Valencia toma forma: sauna, gimnasio y actividades acuáticas para todas las edades

