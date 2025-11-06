Lafuente sucede a Navarro al frente de la CEV: «Frente a la polarización política, hemos dado una lección»

Las aguas de la patronal valenciana vuelven a estar tranquilas. Tras dos meses de agitación por el relevo inesperado del actual presidente, Salvador Navarro, la ... Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha entronado este jueves al nuevo máximo mandatario, Vicente Lafuente. Se recupera así la ansiada calma para poner el foco, de nuevo, en la estabilidad política y en la mejora de la financiación de la región, especialmente la provincia de Alicante. «No se trata de una revolución, si no de un proceso de cambio. Vamos a defender la inquebrantable neutralidad política», ha expresado Lafuente en su primer discurso como presidente electo.

Precisamente este aspecto, el de la independencia política, ha sido una de las reivindicaciones en la que más ha enfatizado Lafuente. Así, ha querido diferenciar la manera de negociar de los empresarios de la de los políticos. «Quiero destacar la altura de miras del empresariado valenciano para que las diferencias se quedaran de puertas para dentro y para dar la sensación de unidad. Frente a la polarización política, los empresarios hemos dado una lección de cómo se tienen que hacer las cosas», ha indicado.

Lafuente, que al inicio de la jornada electoral ha intercambiado conversaciones y sonrisas con Navarro en un ambiente afable, ha señalado también la necesidad «urgente» de reconstruir la zona cero de la dana, así como de aprobar unos presupuestos autonómicos. «Llevamos años arrastrando una desventaja en materia de financiación», ha expresado.

A la jornada electoral de este jueves se llegaba ya con todo el pescado vendido. La candidatura de Lafuente era la única que se presentaba, así que no ha hecho falta una votación. También los nombres de los presidentes provinciales estaban resueltos de antemano, con Eva Blasco en Valencia, César Quintanilla en Alicante y Luis M. Martí en Castellón.