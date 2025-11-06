Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lafuente sucede a Navarro al frente de la CEV: «Frente a la polarización política, hemos dado una lección»
El presidente de la CEV, Vicente Lafuente. Jesús Signes.

Lafuente sucede a Navarro al frente de la CEV: «Frente a la polarización política, hemos dado una lección»

El también presidente de Femeval exige la aprobación de presupuestos autonómicos y más apoyo a la zona cero de la dana

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

Las aguas de la patronal valenciana vuelven a estar tranquilas. Tras dos meses de agitación por el relevo inesperado del actual presidente, Salvador Navarro, la ... Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha entronado este jueves al nuevo máximo mandatario, Vicente Lafuente. Se recupera así la ansiada calma para poner el foco, de nuevo, en la estabilidad política y en la mejora de la financiación de la región, especialmente la provincia de Alicante. «No se trata de una revolución, si no de un proceso de cambio. Vamos a defender la inquebrantable neutralidad política», ha expresado Lafuente en su primer discurso como presidente electo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  3. 3 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  4. 4 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  6. 6

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  7. 7

    La jueza estrecha el cerco: cita al núcleo duro de Mazón, a Pérez Llorca y al dueño del Ventorro
  8. 8 El pueblo que representará a la Comunitat Valenciana en el famoso concurso de Navidad de Ferrero Rocher
  9. 9

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  10. 10

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lafuente sucede a Navarro al frente de la CEV: «Frente a la polarización política, hemos dado una lección»

Lafuente sucede a Navarro al frente de la CEV: «Frente a la polarización política, hemos dado una lección»