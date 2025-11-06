El polideportivo del Parque Central de Valencia toma forma: sauna, gimnasio y actividades acuáticas para todas las edades Las instalaciones, situadas en una nave protegida, abrirán los días, incluidos los domingos

Joaquín Batista Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:42

La Junta de Gobierno Local aprobará este viernes el expediente que permitirá iniciar el procedimiento de adjudicación de los servicios del polideportivo municipal del Parque Central. El valor estimado del contrato es de 2.932.056,03 euros y tendrá una duración de tres años a contar desde su formalización.

Además, el gobierno municipal aprobará los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que deben regir la licitación -y por tanto cumplirán las empresas interesadas- aunque desde el Consistorio ya se han avanzado algunos detalles a nivel organizativo y de oferta. Por ejemplo, la adjudicataria tendrá que ofrecer los servicios de control, vigilancia y programación deportiva, «especialmente actividades acuáticas, polideportivas y gimnasia de mantenimiento para todas las edades con acompañamiento de monitores y socorristas».

Además, el polideportivo abrirá todos los días y el horario de atención al público variará según la temporada de verano o de invierno. En cualquier caso, el centro permanecerá abierto hasta las 22 horas excepto los domingos, cuando sólo lo hará por la mañana.

El nuevo equipamiento ocupa una nave del Parque Central declarada Bien de Relevancia Local (BRL). Dispone de 4.098,15 metros cuadrados útiles en subterráneo y dos plantas y tiene un aforo para 681 personas. La instalación está equipada con piscina, sauna, spa, baño turco, sala de musculación, pista polideportiva cubierta y cafetería, entre otros servicios.

Por su parte, la concejala de Deportes, Rocío Gil, ha afirmado que para el equipo de gobierno «es importantísimo que todos los barrios de nuestra ciudad tengan instalaciones deportivas de calidad».